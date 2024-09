‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy jueves 5 de septiembre

Tomás Angulo responde críticas y expone a Magaly Medina riéndose de su polémico show: “¿Y ahora te parece asqueroso?” El psicólogo respondió a la conductora de Magaly TV La Firme por despotricar contra su espectáculo y criticar imágenes obscenas.

Magaly Medina exige a Tomás Angulo que no la mencione más en su show | Magaly TV La Firme

Después que Magaly Medina lanzara fuertes críticas contra el psicólogo Tomás Angulo, calificando su espectáculo “A mí no me florees” de ‘vulgar’ y ‘asqueroso’ por su contenido subido de tono, Tomás Angulo no dudó en responder a través de su red social.