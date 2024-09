Lizarzaburu pide al Pleno aplazar el debate que recomienda suspenderlo por comentarios machistas: expone diagnóstico de lumbalgia

Juan Carlos Lizarzaburu - crédito Congreso / Infobae Perú

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Juan Carlos Lizarzaburu, pidió aplazar el debate, que se iba a realizar este miércoles 4 de septiembre en el Pleno, del informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por 120 días, debido a comentarios machistas que realizó en contra de su excompañera de bancada, Patricia Juárez.

En una carta a la que pudo acceder Infobae Perú, se puede leer que el legislador hace esta petición, debido a que se encuentra en Madrid, España, para recibir atención médica por una lumbalgia, lumbociática y parestesia diagnosticadas.

“Habiendo recibido indicación del médico tratante de permanecer en descanso médico por dos semanas. Por tal motivo, he debido retrasar mi retorno a Lima para el día 11 de septiembre. Por dichas consideraciones, y a fin de cautelar el debido derecho a la defensa para una fecha posterior a mi retorno”, manifiesta el parlamentario en su misiva dirigida al presidente del Congreso, y compañero de bancada, Eduardo Salhuana.

Al respecto, la actual vicepresidenta del Legislativo y la persona quien recibió dichos comentarios, Patricia Juárez, afirmó que se iba a reprogramar el debate de forma excepcional.

Lizarzaburu también publicó un comunicado al respecto en sus redes sociales, donde afirma que ha enviado “sendos oficios” solicitando que se agende en el Pleno el informe emitido por la Comisión de Ética para “ser inmediatamente debatido y votado en esta instancia”. Sin embargo, dice que su solicitud no fue atendida.

“Con fecha 28 de agosto de 2024, cinco meses después de mi primera solicitud de priorización, recién se ha procesado a citarme para el pleno del día 04 de septiembre del 2024″, manifiesta.

“Siendo que a la fecha me encuentro con descanso médico debido a una patología médica recurrente, he solicitado al despacho de la Presidencia del Congreso que la vista del informe de Ética se postergue para el Pleno inmediatamente siguiente”, agregó. Finalmente, aseguró que se iba a allanar a la decisión que tome el Pleno.

Lizarzaburu reconoce que mintió

En enero de este año, Juan Carlos Lizarzaburu admitió que mintió al ser consultado por el acoso sexual hacia su excompañera de grupo parlamentario, Patricia Juárez. Tras ser denunciado por Susel Paredes, el congresista participó en la Comisión de Ética donde se abordó el tema.

Lizarzaburu había asegurado inicialmente que sus declaraciones formaban parte de una “conversación personal con otro legislador y un asesor parlamentario”. Sin embargo, luego cambió su versión.

“Al día siguiente de la filtración, fue un día muy difícil para mí. Fui abordado por la prensa cuando ingresaba al pleno del Congreso y me encontraba pensando únicamente en conversar con mi colega aludida para expresarle nuevamente y de manera personal las disculpas por lo sucedido; por lo que la afirmación de que estaba conversando con otro congresista y un asesor fue un lapsus”, resaltó.

También intentó justificar su mentira, aludiendo a su “falta de experiencia política o la presión de los medios”. Afirmó que en ese momento estaba culminando una conversación con personas ajenas al ámbito político y aceptó ser el “único responsable” de la situación.

Por su parte, Patricia Juárez subrayó que no recibió las disculpas que él mencionó haberle ofrecido. “Estoy participando porque quiero aclarar algunos puntos respecto a lo que a lo que ha dicho. El día que ocurrieron los hechos, estaba en la Subcomisión de Acusaciones y en la Comisión de Justicia. Precisamente por eso, no pude escuchar nada de esto. Aproximadamente a las cuatro de la tarde me llamó para darme una explicación absolutamente trivial que siquiera entendí”, indicó.

“Se refirió a que era una conversación de hombres y que me había mencionado, pero no dijo en qué términos me mencionó, por qué me mencionó ni qué fue lo que pasó. En consecuencia, decir que me pidió disculpas en ese momento, no es exacto. Tampoco se las hubiera aceptado como no las acepto en este momento”, añadió.