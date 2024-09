Olinda Castañeda sorprende a transeúntes al predicar en las calles de Lima: “Doy fe que Cristo nos cambia”

Olinda Castañeda es captada en la calle predicando la palabra de Dios. | TikTok

Olinda Castañeda, recordada modelo y figura de la farándula peruana, sorprendió a los transeúntes de Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, al ser vista predicando en las calles con un parlante y un micrófono.

Desde que se alejó de la vida pública para convertirse al cristianismo, la joven cambió radicalmente su estilo de vida, y esta vez decidió llevar su mensaje de fe directamente al público en plena vía pública. Su presencia no pasó desapercibida: muchos la grabaron y escucharon atentamente sus palabras.

Durante su predicación, la madre de familia compartió una poderosa reflexión sobre su vida antes de encontrar la fe. La exmodelo sorprendió al referirse a su pasado, confesando que se sentía “muerta en sus delitos y pecados” antes de conocer a Cristo.

A través del equipo sonoro, Castañeda compartió su testimonio de transformación, destacando cómo su encuentro con Jesús le trajo paz y liberación.

“Jesús vino a darme paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que me quitó la ansiedad, la depresión y todo dolor en mi corazón. Cristo sana, cura y libera a los cautivos, y yo fui una de esas personas. Puedo dar testimonio y fe de que Cristo nos cambia y sana. Él es el único camino, la verdad y la vida”, expresó con convicción la exchica reality, capturando la atención de todos los presentes.

Olinda Castañeda: “Jesucristo llena el vacío”

Olinda continuó su mensaje, alentando a las personas a buscar a Dios para llenar el vacío interior que muchos experimentan.

“Cuando me encontraba muerta en mis delitos y pecados, Cristo vino a darme vida, y Él ha venido a dar vida a todos ustedes. Caminen con paz, con gozo, eso es lo que nos da el Señor Jesucristo. Muchos buscan llenar ese vacío, pero solo Jesucristo puede hacerlo”, agregó, dejando una profunda impresión en quienes la escuchaban.

Este acto de fe en público no es el primer evento en el que la exmodelo ha realizado. Semanas antes, causó controversia al compartir un sueño en el que afirmó que Dios le reveló que la ropa unisex podría interferir en la comunicación con Él.

“Tuve un sueño en el que Él me habla de algo que no me había dado cuenta: que existe ropa hecha para mujer y ropa hecha para hombre. Pero, Él me dijo que la ropa unisex puede hacer que uno pierda comunicación con Dios”, explicó Olinda.

Estas declaraciones no tardaron en provocar reacciones encontradas en redes sociales, donde varios usuarios criticaron su postura. Algunos señalaron que su interpretación era exagerada, mientras otros defendieron su derecho a expresar su fe.

Olinda Castañeda revela invitación de Christian Cueva

En medio del escándalo que ha sacudido el ámbito deportivo y mediático por Christian Cueva, la exmodelo Olinda Castañeda salió al frente para aclarar su situación respecto al futbolista del Cienciano. A través de un video publicado en sus redes sociales, la exmodelo, acompañada de su esposo Christian Marcial, rechazó rotundamente cualquier relación con el deportista.

La polémica comenzó cuando Pamela López, aún esposa del pelotero, reveló una serie de conversaciones en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, donde mencionó a varias mujeres del espectáculo que, según ella, tuvieron relaciones con el popular ‘Aladino’.

Aunque Olinda no estaba en la lista de las mencionadas, su nombre fue mencionado por Magaly Medina, lo que desencadenó su indignación. Castañeda explicó que la única vez que oyó hablar de Cueva fue cuando su representante le ofreció un viaje a Brasil, el cual rechazó.

Olinda Castañeda aclara que no tuvo ningún acercamiento con Christian Cueva.

“No me vinculen con este señor, no tengo ninguna relación con él. No hay WhatsApp, no hay conversaciones, nada”, afirmó en su video, enfatizando que estas especulaciones están dañando su imagen y matrimonio.