Hugo García le propuso a Said Palao huir del país antes de su boda con Alejandra Baigorria: “Por la frontera”

Este sábado 26 de abril fue un día inolvidable para Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes decidieron unir sus vidas en una emotiva ceremonia civil y religiosa. Sin embargo, antes de dar el “sí” definitivo en la histórica Iglesia San Pedro, el integrante de ‘Esto es Guerra’ protagonizó un divertido momento junto a su amigo Hugo García.

Horas antes de su boda, Said se encontraba hospedado en un hotel de Lima, donde recibió la visita de algunos amigos cercanos como Hugo García, Austin Palao y Diego Rodríguez. Durante la reunión, en medio de bromas y nerviosismo propio del momento, Hugo García sorprendió a todos al sugerirle a Said que todavía tenía una “última oportunidad” para evitar su matrimonio.

“Hermano, es la última oportunidad para escapar, si tú nos dices nos vamos en carro por la frontera, avisa”, se le escucha decir a Hugo en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. La broma, hecha en un ambiente de camaradería y buen humor, generó risas entre los presentes.

Hugo García le propone escapar de su boda a Said Palao. (Foto: Captura de IG)

Pese a la “tentadora” propuesta de su amigo, Said Palao solo sonrió y, decidido, subió al automóvil que lo llevaría a su gran cita con el altar, donde lo esperaba Alejandra Baigorria. Minutos después, ambos se juraron amor eterno en una ceremonia religiosa llena de emociones, en presencia de sus familiares, amigos y seres queridos.

La escena reflejó el compañerismo y la amistad que une a Said con sus colegas del reality, quienes no dejaron pasar la oportunidad de ponerle un poco de humor a uno de los días más importantes de su vida. Finalmente, el amor triunfó y Alejandra y Said sellaron su historia tras más de cinco años de sólida relación.

El gesto de Hugo García fue tomado con simpatía por los fans de la pareja, quienes no dejaron de felicitar a los recién casados en redes sociales por este nuevo capítulo en su historia de amor.

Alejandra Baigorria y Said Palao tuvieron su primer baile

Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el “Sí, acepto” el sábado 26 de abril en una emotiva ceremonia realizada en la iglesia San Pedro, en el Cercado de Lima. A la celebración asistieron diversas figuras del espectáculo nacional, como Melissa Loza, Melissa Paredes, Karen Dejo, María Pía Copello y Ernesto Pimentel, quienes no quisieron perderse este especial momento en la vida de la pareja.

Fue María Pía Copello quien, a través de sus redes sociales, compartió uno de los momentos más esperados: el primer baile de los recién casados. Alejandra y Said se lucieron al ritmo de un vals, moviéndose de manera coordinada y sellando su coreografía con un romántico beso. Luego, intercambiaron parejas para bailar con sus familiares más cercanos, como María Alcalá, madre de Alejandra, y Steve Palao, padre del chico reality.

Tras la emotiva apertura de la pista, los esposos animaron la fiesta bailando ritmos más alegres, como “Por toda la vida” de Fonseca. Además, vivieron un momento aún más especial cuando entonaron “Siempre has sido tú”, interpretada en vivo por Ezio Oliva, quien fue parte del show musical de la recepción, haciendo aún más inolvidable la celebración de su unión.