Secuestro de pastor evangélico en La Libertad: todo lo que se sabe del violento rapto que dejó dos heridos en Huamachuco

Secuestro de pastor evangélico en La Libertad | Video: Panamericana Noticias

Un violento secuestro ha conmocionado al distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. El pastor evangélico y agente municipal Oswaldo Álvarez fue interceptado la noche del 1 de septiembre por un grupo de criminales cuando regresaba de sus actividades evangélicas junto a su esposa y otro pastor.

Según informó Bacilia Gonzáles, esposa de la víctima, el hecho ocurrió en las afueras de su vivienda, ubicada en el caserío de Chamis. En diálogo con el medio regional Sol Tv, señaló que una camioneta oscura chocó por la parte trasera al vehículo en el que viajaba junto a su esposo y al pastor Hilmar Manzanedo. Los tripulantes de la camioneta descendieron y aparentaron una discusión para luego llevarse por la fuerza a su objetivo.

“Cuentan los vecinos que esa camioneta ya estaba esperando en el lugar. Dicen que ha estado desde temprano ahí, con las luces apagadas pero el carro encendido. Otra (camioneta) ha estado siguiéndonos porque llegó a nuestro atrás. Primero han chocado la camioneta de mi esposo y luego se han chocado entre ellas, y ahí es cuando comenzaron a hacer reclamos”, mencionó Gonzáles.

La esposa de Álvarez indicó que el pastor Hilmar Manzanedo intentó impedir el secuestro de su amigo, pero los delincuentes le propinaron dos impactos de bala, uno en la boca y otro en el hombro, dejándolo gravemente herido. La esposa del pastor Oswaldo también resultó herida al ser golpeada repetidamente en la cabeza con la cacha de un revólver. Ambos fueron trasladados al hospital de la zona, donde Basilia González fue dada de alta horas después. Sin embargo, Hilmer Manzanedo permanece en estado crítico y bajo observación.

Oswaldo Alva continúa desaparecido desde el 01 de septiembre cuando fue llevado por la fuerza por un grupo de sujetos quienes además dejaron heridos a la esposa y amigo de la víctima | Foto: Facebook Oswaldo Alva

Hasta el momento, los secuestradores no han contactado para exigir un rescate, y la esposa de Oswaldo Álvarez ha descartado que hayan recibido amenazas extorsivas. En esa línea, pidió a los criminales que dejen en libertad a su esposo. “Él no ha hecho nada malo a nadie, no es una persona que haya agredido a alguien, no es una persona mala”, mencionó en Agencia Digital de Noticias - Huamachuco y añadió un pedido de ayuda a las autoridades policiales y a las rondas campesinas.

Capturan al primer sospechoso

Las rondas campesinas, junto con agentes de la Policía Nacional y el Serenazgo, se desplazaron hasta Cochabamba, en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, para capturar a uno de los presuntos implicados en el secuestro de Álvarez, también agente municipal de Shiracmaca. El sospechoso, identificado como José Vladimir, intentó escapar pero fue finalmente detenido.

Basilia González ha indicado que este individuo formó parte del grupo que secuestró a su esposo. Sin embargo, el sospechoso ha negado su participación, afirmando que la noche del secuestro se encontraba en su hogar.

El detenido fue trasladado a una comisaría del área, donde permanece bajo custodia mientras se completan las investigaciones. Gracias a la intervención de la Policía Nacional, los comuneros no pudieron tomar justicia por su propia mano, aunque han advertido que estarán atentos al avance de las diligencias para asegurar que si es culpable, se haga justicia.

La región de La Libertad ha visto un incremento en los casos de extorsiones y secuestros en los últimos años, especialmente en las provincias de Trujillo y Pataz. Estos delitos suelen involucrar a empresarios y personas vinculadas a la minería, quienes son sometidos a torturas y extorsiones por organizaciones criminales para exigir rescates. Entre las bandas más notorios está ‘Los Pulpos de Trujillo’, cuyo líder sigue sin ser localizado.

Número de denuncias

La Policía Nacional de La Libertad comunicó que los ciudadanos que están siendo víctimas de extorsiones pueden llamar al 957 649 338 para denunciar los hechos.

Otros números de emergencia son los siguientes:

Central policial: 105

Policía de carreteras: 110

Central única de denuncias del Ministerio del Interior: 1818