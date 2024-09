‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa del 2 de setiembre

Magaly Medina defiende a Christian Yaipén de críticas de Lucho Paz, exintegrante de Grupo 5: “Me huele a piconería” La conductora de ATV no toleró que el exintegrante de Grupo 5 criticara la calidad vocal del menor de los Yaipén. Además, resaltó que la orquesta es exitosa gracias a él

Magaly Medina defiende a Christian Yaipén de Lucho Paz. Magaly TV La Firme

Después que Lucho Paz saliera al frente para criticar la interpretación de Christian Yaipén, indicando que su desempeño es “aceptable”, pero no destacado; Magaly Medina no dudó en defenderlo durante la emisión de su programa del 30 de agosto. La conductora de ATV indicó que las palabras del reconocido cantante de cumbia le huelen a ‘piconería’, pues gracias al Benjamín de los Yaipén, Grupo 5 ha alcanzado lo que muchas orquestas no han podido.