Gustavo Adrianzén vuelve a enfrentarse a la Fiscalía por prisión preventiva: “Tenemos un estándar de libertad mucho más alto”

Premier Gustavo Adrianzén vuelve a arremeter contra el Ministerio Público. TV Perú

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, respondió el miércoles a las críticas dirigidas por Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra el crimen organizado, y defendió el alza de la valla para imponer la prisión preventiva en el país. Insistió que esta medida debe ser aplicada únicamente como último recurso.

“Nosotros tenemos un estándar de libertad mucho más alto, nosotros no creemos que se deben dictar prisiones preventivas de una manera tan ligera como hemos visto promovidos por fiscales y aceptadas en algunos casos por los jueces. Nosotros tenemos un estándar de libertad más alto y entendemos que la prisión preventiva debe ser de última ratio y no en una práctica que se convierte en constante”, expresó el premier en conferencia de prensa.

“Las liberaciones poco tienen que ver con las prisiones preventivas. Nosotros lo que queremos es que la Policía capture a los delincuentes que hacen daño a nuestras familias y que los lleve por el procedimiento de flagrancia y que en el plazo de 72 horas ellos tengan condenas... tenemos delincuentes que los capturamos hasta cinco veces, llegan a la Fiscalía y se liberan, de esa insatisfacción es la que hablamos”, acotó.

Fotografía de archivo del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén. EFE/ Paolo Aguilar

Expresiones se dan pocas horas después de que Chávez Cotrina, quien afirmó que el gobierno ha dificultado la implementación de la prisión preventiva al aumentar la prognosis de pena necesaria para solicitarla y acusó al Ejecutivo de distorsionar la información respecto a la liberación de delincuentes.

“Antes, para pedir esta medida, la prognosis de pena era no menor a cuatro años, ahora han sacado un decreto legislativo y la alzaron a cinco años. Independientemente de eso, en la misma norma establece que cuando una persona comete un delito cuya prognosis de pena es no menor a ocho años la pena es suspendida, siempre y cuando esta persona sea menor de 25 años. [...] No debemos echarle la culpa tan fácilmente al fiscal y salir a la prensa a decir: ‘capturamos delincuentes y los fiscales lo sueltan’, porque está dando una información totalmente distorsionada. Él debería decir por qué los liberan, que sería más coherente”, sostuvo en diálogo con RPP.

En esa línea, sostuvo que “si ellos no quieren que soltemos a los delincuentes, la solución es que saquen una ley que diga que todas las personas detenidas en flagrancia se vayan a la cárcel y con eso se solucionan los problemas”.

“Porque para que una persona detenida en flagrancia se vaya preso, necesita que el fiscal requiera ante el juez la prisión preventiva y la prisión preventiva tiene presupuestos”, explicó ante los medios de comunicación.

Premier arremetió contra el Ministerio Público y los acusó de liberar delincuentes. | Andina

¿Qué dijo el premier sobre el Ministerio Público?

Desde Arequipa, el premier Gustavo Adrianzén calificó como “conveniente” realizar una reforma dentro del Ministerio Público debido a los problemas que aqueja dicha institución. Aunque aseguró que no buscarían interferir en las labores fiscales, resaltó el trabajo policial y cuestionó que existan fiscales que liberen a delincuentes.

“Mientras nosotros estamos trabajando arduamente con el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional para capturar a los delincuentes, parece que de una manera insensible el Ministerio Público los libera. Nos hace pensar que lo más conveniente sea que esa entidad en particular pase por un proceso de profunda reforma y creemos que allí se encuentre la solución al problema que nos está preocupando. No se está estudiando la elaboración de ninguna propuesta dirigida al Congreso para proponer ninguna reforma dentro de alguna institución como el Ministerio Público o el Poder Judicial. Yo como presidente del Consejo de Ministros puedo garantizar eso”, precisó.