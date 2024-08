Magaly Medina opina sobre la cercanía entre Ana Lucía Rodríguez y Aldo Corzo: “No puede ser juez y parte”

Magaly comenta la amistad de Ana Lucía Rodríguez y Aldo Corzo. | ATV

Magaly Medina, conocida por sus ácidas críticas en el mundo de la farándula, no dejó pasar desapercibida la cercanía entre el futbolista Aldo Corzo y la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez. En su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora emitió imágenes que capturaron un momento compartido por ambas figuras durante el concierto ‘Cochinola’, un evento que reunió a diversas personalidades peruanas.

El show, realizado el pasado fin de semana, fue escenario de la interacción entre el capitán de Universitario de Deportes y la comunicadora de L1 MAX. La producción los captó en la fiesta, y se ve cómo se saludan con un amistoso abrazo y comparten sonrisas, lo que rápidamente llamó la atención de la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina cuestiona la amistad

En su estilo característico, la conductora de espectáculos no tardó en lanzar sus comentarios sobre la relación que podría existir entre el pelotero y la mujer de prensa. Al respecto, y respaldada por un comentario de su compañero de canal Paco Bazán, criticó duramente su vínculo, cuestionando la ética de la profesional.

Magaly comenta la amistad de Ana Lucía Rodríguez y Aldo Corzo. | Composición/Infobae

“Vemos a este jugador, Aldo Corzo, en unos agarres ahí con una periodista deportiva. No puede ser juez y parte”, enfatizó Medina durante la transmisión de su espacio de farándula, dejando claro su punto de vista sobre la situación.

La figura de ATV fue más allá al argumentar que un periodista deportivo no debería tener una relación tan cercana con los jugadores a los que tiene que cubrir o criticar profesionalmente.

“Si tú eres opinóloga, si haces periodismo deportivo, no puedes estar en esos abrazos y besos con un jugador de fútbol. ¿Cómo harías el día que tienes que criticar a los jugadores? No puedes, porque son tus patas, tus ‘brothers’ o tus salientes de repente”, sentenció la conductora.

Sus críticas no se limitaron al futbolista; también dirigió sus palabras hacia Ana Lucía Rodríguez, a quien le aconsejó mantener una mayor distancia profesional con las personas que forman parte del entorno que debe cubrir.

Aldo Corzo y Marco Sarabia son criticados por participar en el festival Cochinola 2024. Magaly TV La Firme.

“Uno no va por ahí abrazándose con toda la farándula. Uno tiene que tratar de desligarse de la gente a la que uno va a criticar, por eso es bien difícil tener amigos en la farándula, porque ya no los quieres criticar, porque son tus amigos... pero ella, miren ahí”, comentó la popular ‘Urraca’, sugiriendo que este tipo de relaciones puede comprometer la objetividad en el trabajo periodístico.

Ana Lucía Rodríguez y su paso en la TV

Ana Lucía Rodríguez, reconocida periodista deportiva, compartió en una entrevista con Infobae Perú de enero del 2024 los pormenores de su salida de GOLPERU y los nuevos proyectos para este año. Tras años de cobertura deportiva, especialmente en los partidos de Alianza Lima en el estadio de Matute, decidió alejarse de la cadena de Movistar debido a un conflicto por los derechos de televisión.

“Me despedí de GOLPERU el 31 de octubre, no había querido hacerlo oficial o público porque no sabía lo que iba a pasar más adelante porque de repente iba a volver. Yo no fui despedida por Zoom, no fui parte de ese grupo de compañeros que salieron a fines de diciembre, siento que no me fui mal. Tampoco me fui por capacidad, fue más por un tema de planilla, por la cantidad de años que tenía”, mencionó.

Ana Lucía Rodríguez, exGOLPERU, se unió a Liga 1 Max y hará su primera transmisión en Alianza Lima vs Alianza Atlético.

Aunque nunca anunció públicamente su partida, mantuvo la esperanza de regresar en algún momento. Luego de este hecho, sorprendió con su ingreso al programa de YouTube ‘A presión’, un trabajo que había estado desarrollando desde que dejó el canal por cable. En la charla, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y su deseo de seguir conectada en este ámbito.

La salida de GOLPERU no detuvo su avance profesional en la pantalla chica. A mediados de este año, se unió al equipo de Liga 1 Max, el canal que posee los derechos de televisión de la Primera División del fútbol peruano. Su debut fue en el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético, que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, comúnmente conocido como “Matute”.

Ana Lucía Rodríguez se confesó con Infobae Perú. (Créditos: Carlos Díaz)