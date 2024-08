Andrea San Martín estaría evaluando demandar a la serie ‘Tu nombre y el mío’, según ‘Amor y Fuego’

La influencer Andrea San Martín se sorprendió al conocer que su relación con Deyvis Orosco podría aparecer en la serie ‘Tu nombre y el mío’. La información fue revelada en el programa ‘Amor y Fuego’, donde también se conoció la posibilidad de que la modelo tomara acciones legales si la representación de su romance contiene falsedades.

Durante el reciente episodio de ‘Amor y Fuego’, la presentadora Gigi Mitre compartió detalles sobre los planes futuros de San Martín. La figura de Willax TV señaló que la influencer está expectante ante los capítulos que mostrarán su relación y, si encuentra alguna inexactitud o información que considere falsa, procederá a demandar a la producción de la novela nacional.

“Parece que le va a venir el primer chubasco a la serie. Según me dice la producción, la San Martín está esperando que ella aparezca en la serie y ni bien aparezca... y si hablan algo que no es real, que la deja mal o que ella crea que están mintiendo, demandará. Todo está listo, solo va a firmar”, afirmó Mitre.

Andrea San Martín reaccionó al saber que tendrá rol en la serie de Deyvis Orosco.

Como se recuerda, en una aparición en el programa ‘América Hoy’, Andrea San Martín adoptó un tono relajado y humorístico al expresar su sorpresa por la inclusión de su historia en la serie. Ella comentó en tono jocoso: “¿Voy a salir en la serie? ¿De verdad? Porque tenía entendido que es ficción. ¡No puede ser! Si fuese real, yo habría participado en el guion”.

Lo que realmente asombró a los internautas fue la insinuación de San Martín sobre la posibilidad de que su historia con Deyvis Orosco no haya terminado. Durante el programa, la ex chica reality mencionó: “Si no fuera ficción, la mitad de la novela llevaría mi nombre. Y, además, seguiría con un ‘continuará’”. Con cierta ironía, también subrayó que nadie podría haber interpretado su papel mejor que ella misma. “Las regalías llegarán, me imagino”, añadió sarcásticamente.

Andrea San Martín

¿Qué dijo Deyvis Orosco sobre Andrea San Martín?

Durante el estreno de su serie de televisión el pasado 7 de agosto, Deyvis Orosco fue consultado sobre las recientes declaraciones de su expareja, pero prefirió no entrar en la polémica. Visiblemente incómodo, el cantante decidió evadir una respuesta directa y, en su lugar, se limitó a agradecer el apoyo del público, destacando el éxito de su historia sin mencionar las palabras de su exnovia.

Con un tono diplomático, Orosco expresó su agradecimiento por el cariño recibido y promovió su serie ‘Tu nombre y el mío’, sin abordar los rumores sobre un posible acuerdo detrás de cámaras ni los reclamos de Andrea San Martín por regalías. Su silencio dejó muchas interrogantes entre sus seguidores, quienes ahora especulan sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ambos.

El interés en torno al tema no ha disminuido, y mientras la serie continúa cosechando éxito, los fans de Deyvis se preguntan cuánta verdad hay en la trama y cuáles son las partes ficticias. Por ahora, el artista ha decidido mantenerse al margen, dejando en el aire cualquier posible enfrentamiento legal o mediático.

Deyvis Orosco responde a las indirectas de Andrea San Martín sobre regalías. | Composición/Infobae