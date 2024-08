Leslie Shaw aconseja a Yahaira sobre video de Wisin y Sergio George: “Tiene que darse su lugar como artista”

Leslie Shaw

Fuertes declaraciones. Hace poco, la cantante Leslie Shaw compartió su opinión sobre la controversia que surgió en torno al videoclip de Wisin y el famoso productor estadounidense Sergio George, en el cual la salsera Yahaira Plasencia solo aparece como corista y no figura en los créditos oficiales.

Ante ello, la artista expresó su preocupación por la situación y ofreció un consejo directo a intérprete de ‘Cobarde’: debe darse su lugar como artista y no permitir que su talento sea subestimado. Así lo dejó entrever Leslie, durante una entrevista en Radio Moda, donde señaló que Plasencia ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado en su carrera, pero subrayó la importancia de que estas oportunidades sean manejadas de manera que beneficien plenamente a la artista.

“Yo creo que ella está aprovechando las oportunidades que se le han dado en el camino y me parece genial, lo que no me parece es que si estás apostando por una artista, tiene que ser al 100% y no la mitad. Si arriesgas, que sea al 100%, pero yo no soy quién para decirle a Sergio George cómo trabajar”, comentó Shaw, haciendo referencia al reconocido productor musical.

Leslie Shaw aconseja a Yahaira Plasencia sobre videoclip de Wisin y Sergio George. (Captura: @leslieshaw)

Leslie enfatizó que Sergio George debió haber incluido a Plasencia en los créditos del videoclip a manera de respeto por su trabajo, considerando la relación profesional que ambos han mantenido a lo largo de los años. “Si invitas a un artista, lo invitas y lo pones en colaboración, le das su crédito y más si es una artista con la que ya vienes trabajando tantos años. Yo que ella me hubiera sentido mal y me hubiera puesto triste”, agregó Shaw, resaltando la importancia del reconocimiento en la industria musical.

En su consejo a Plasencia, la intérprete de ‘La Faldita’ fue enfática en la necesidad de que la salsera se valore como artista. “Yo creo que ella ha hecho un buen papel y sale regia en el videoclip. Ella canta bien, la canción está chévere, siento que ella tiene que darse su lugar como artista, pero eso nadie se lo va a dar. (…) Es una chica joven, tiene mucho y creo que está aprovechando las oportunidades, pero hay unas que te ayudan y otras que no”, indicó, sugiriendo que no todas las oportunidades contribuyen de manera positiva al desarrollo de su carrera.

Finalmente, Leslie Shaw reveló cómo hubiera reaccionado ante una situación similar, mostrando una postura firme y decidida. “Yo hubiera reaccionado totalmente diferente, tal vez a ella no le importe. Yo me hubiera molestado y le hubiera dicho: ‘¿Sabes qué, papito? Yo soy igual de artista que tú y que él’. (…) A mí lo que no me parece es que el disco es de él no de Wisin, la decisión es suya y si tu propio productor no confía en ti, entonces qué estás haciendo ahí”, concluyó l, dejando claro que para ella, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier colaboración artística.

Leslie Shaw aconseja a Yahaira Plasencia sobre videoclip de Wisin y Sergio George. (Captura: @leslieshaw)

Yahaira Plasencia explicó por qué no cantó junto a Wisin

Hace poco, Yahaira Plasencia pidió calma a sus fieles seguidores, y salió aclarar dicho tema en una comunicación con el magacín de ‘América Hoy’.

“Es una canción de Wisin, que está en el álbum de Sergio George. Él está haciendo un álbum con la colaboración de varios artistas. Por eso le digo a mis fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin, pero la canción empieza con mi voz,” expresó durante su entrevista.

Yahaira Plasencia en los Premios Juventud