Magaly Medina critica a Yahaira Plasencia por videoclip de Wisin: “Nos hizo creer que era una colaboración”

Magaly Medina critica la participación de Yahaira Plasencia en videoclip de Wisin. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el programa del 30 de julio de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina abordó las recientes aclaraciones realizadas por el productor Sergio George sobre la participación de Yahaira Plasencia en un videoclip con el reconocido artista Wisin. Medina no escatimó críticas para la salsera por hacer creer al público que era una colaboración.

Medina inició su comentario destacando la discrepancia entre las expectativas de Yahaira y la realidad de su participación en el videoclip. “La Yaja había intentado vendernos a todos la idea de que iba a ser una colaboración significativa con Wisin, gracias a su amado Sergio George, con quien ella se ha convertido en una compañía constante en las alfombras rojas. Cuando George no tiene a quién llevar, lleva a la Yaja”, dijo en un inicio Medina.

Asimismo, Magaly también dirigió sus críticas a Sergio George, describiendo al productor como alguien que, aunque se presenta como un gran benefactor, en realidad tiene un ego enorme y un interés personal en la promoción de su propio trabajo. “Sergio George es un hombre que se ama mucho a sí mismo. Todo lo que hace es para su propio beneficio. Si sobra algo, se lo da a alguien, como en el caso de Thalía, Marc Anthony, o incluso a la misma Yahaira”, explicó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina critica la participación de Yahaira Plasencia en videoclip de Wisin. (Captura: Magaly TV La Firme)

Eso no quedó ahí, pues para la figura de ATV, Plasencia, en su intento por tratar de posicionarse como una estrella internacional a través de esta colaboración, habría mentido. Cuando, en realidad, el propio Sergio tuvo que salir a aclarar que la participación de Plasencia en el clip no era una colaboración de alto perfil, como se había hecho creer. “Sergio George tuvo que salir a explicar que su pupila no está aún al nivel de artistas de talla mundial como Wisin. La colaboración no era para estar a la par con Wisin”, señaló Medina.

Magaly Medina también comentó sobre la reacción de George, quien, según ella, tuvo que desmentir las expectativas infladas alrededor de la participación de Plasencia, y sugirió que sería más adecuado que Plasencia mantuviera su estatus como artista emergente en lugar de intentar competir en el mismo nivel que estrellas internacionales.

“No era correcto hacer esto con un artista emergente como Yahaira, intentando igualarla con un artista mundial como Wisin. La gente pensaba que Wisin había recibido algún favor o pago por esto, y no era el caso”, añadió la comunicadora.

Magaly Medina critica la participación de Yahaira Plasencia en videoclip de Wisin. (Captura: Magaly TV La Firme)

Metiche aconseja a Yahaira Plasencia

Hace poco, Kurt Villavicencio continuó con sus críticas a Yahaira Plasencia, luego de breve aparición en tema con Wisin: “Discúlpame que lo diga, Yahaira, se te verá regia y podrás mover el ‘totó’, pero así como tú en ese videoclip aparecen un millón de chicas en los diferentes videos de todos estos cantantes extranjeros. Ahora, el Wisin, yo digo, el Wisin habrá hablado contigo porque ya dice que no sabía del tipo de salsa que se hace en Perú. Ya, Yahaira, cánsate, por favor. Yo creo que está bien, que cada uno tiene su talento para bailar muy bien, pero ya Sergio George te tiene de títere, yo no sé.”

Metiche también recomendó a Yahaira tener más cuidado con sus colaboraciones y evaluar mejor las oportunidades que se le presentan. “Está bien que todos empezamos abajo, pero tú hace rato estás trabajando con Sergio George (...) Lo único que haces en ese videoclip es dar pena, discúlpame,” agregó, dejando claro su descontento con la situación.

Yahaira Plasencia deslumbró en la alfombra roja de los Premios Juventud 2024 con un arriesgado conjunto de dos piezas.