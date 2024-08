Ate: delincuentes dispararon más de diez balas contra vivienda de empresario

Se cree que criminales venían amenazando al empresario para que pague lo que le exigían. (24 Horas)

La madrugada del sábado 3 de agosto, delincuentes dedicados a la extorsión dispararon contra el portón de la vivienda de un empresario en Ate, a pocos metros de un concurrido mercado y de su negocio del rubro de hotelería.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para recoger todos los casquillos de bala. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida

Lo que llamó la atención de la PNP es que hace un par de semanas, el artista Robotín visitó la casa, que funciona como un hotel o centro de recepciones, para promocionar el establecimiento. El video que circuló por redes sociales habría sido observado por los extorsionadores de la zona Z de Huaycán.

La víctima también venía promocionando su negocio dedicado al servicio de hospedaje, recepciones y eventos a través de TikTok.

Uno de los vecinos contó que la zona donde ocurrió este crimen es peligrosa, por lo que pidió seguridad en el lugar.

“Sí, nos extorsionan (a los mototaxistas). Cada vez que nos cuadramos en el paradero vienen y nos tratan de cobrar”, agregó.

Tras el ataque, los efectivos de la PNP plantearon la hipótesis de que se trataría de una represalia contra el propietario de la vivienda por haberse negado a pagar extorsiones.

Delincuentes disparan contra portón de casa de empresario, en San Juan de Lurigancho. (Captura: 24 Horas)

SJL: capturan a pareja de extorsionador que exhibía armas en TikTok

La Policía Nacional del Perú (PNP) desmanteló una organización criminal dedicada al robo, extorsión y otros delitos en San Juan de Lurigancho, el pasado primero de agosto. Entre los detenidos destacan Renato Carrasco, cabecilla de la banda ‘Los Furiosos de SJL’, y su pareja Leslie Espinoza, alias ‘La Dulce’, de 19 años, quien también desempeñaba el papel de mano derecha dentro del grupo delictivo.

‘La Dulce’ llamó rápidamente la atención de las autoridades por el contenido que publicaba en sus redes sociales, especialmente en TikTok. Era aficionada a compartir videos de bailes, actuaciones y otros trends, en los que exhibía armas de fuego, tatuajes y su estilo de vida criminal.

Esta información fue utilizada por los agentes de inteligencia de la PNP para investigar a los miembros de ‘Los Furiosos de SJL’, quienes fueron capturados mientras se preparaban para robar un agente bancario ubicado en una ferretería del parque Santa Rosa, en Canto Rey.

Los hombres detenidos tienen antecedentes por tenencia ilegal de armas y robo agravado, mientras que las mujeres del grupo tienen antecedentes por receptación y lesiones.

Pese a estado de emergencia, emprendedores denuncian que continúan en peligro por organizaciones criminales. (24 Horas)

Cabe resaltar que en 2023 se reveló que la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’ utilizaba a mujeres para infiltrarse en el mundo delictivo en Perú y otros países de la región. Estas mujeres han llegado a desempeñar un papel importante en la estructura de la banda. Aunque en la mayoría de los casos se les asignan roles de administración o logística, las también conocidas como ‘Muñecas de Aragua’ participan en acciones de gatilleo, mostrando total sangre fría al asesinar a miembros de bandas rivales o a trabajadoras sexuales que se niegan a ceder a la extorsión.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó que hasta junio de 2024 se han registrado 1,599 denuncias por extorsión en Lima. A diferencia de años anteriores, la mayoría de las víctimas son ahora propietarios de pequeños negocios y profesionales independientes, como se había advertido meses atrás.

El coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Extorsión, explicó a Latina Noticias que las modalidades más comunes utilizadas por los delincuentes son el ‘chalequeo’ y el ‘contrato para no matar’. El ‘chalequeo’ consiste en exigir un pago a la víctima a cambio de protección para ella, su familia o su negocio; mientras que el ‘contrato para no matar’ implica hacer creer a la víctima que han sido contratados para eliminarla, pero prometen no hacerlo a cambio de una suma de dinero.

Estas formas de extorsión son dirigidas principalmente a microempresarios, bodegueros, comerciantes y emprendedores de distritos limeños como:

- San Juan de Lurigancho

- San Martín de Porres

- Los Olivos

- Ate

- Cercado de Lima

El coronel Carpio también señaló que este sector es especialmente vulnerable a extorsiones y atentados debido a la falta de seguridad, lo que ha resultado en un aumento de las denuncias en comparación con el mismo periodo de 2023.