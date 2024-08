Waldemar Cerrón defiende dictadura de Nicolás Maduro: “Me interesan más los muertos en el Perú que en Venezuela”

Segundo vicepresidente del Congreso defendió la asistencia de parlamentarios de Perú Libre en Venezuela. | Canal N

Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, generó polémica al negarse a reconocer al régimen de Nicolás Maduro como dictadura pese a las graves denuncias de fraude electoral cometido en Venezuela, las masivas manifestaciones en contra de los resultados y los más de 15 civiles fallecidos producto de la crisis política.

Desde el Poder Legislativo, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón sostuvo que, como en el Perú hay libertad de expresión, “se puede decir cualquier cosa”, ante las declaraciones dadas por el titular de la entidad, Eduardo Salhuana, quien advirtió que el resultado electoral “no corresponde a la voluntad popular expresada en las urnas”.

“[¿Para usted, la situación en Venezuela es o no una dictadura?] En absoluto, […] cada uno tiene su pronunciamiento, eso es democracia. Yo más bien me pregunto, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por Venezuela cuando todavía en el país no se masifica el gas, no se unifica el sistema de salud y el sistema de transportes es un caos? [¿A usted no le importan los muertos entonces?] Me interesan más los muertos en el Perú que en Venezuela”, mencionó ante los medios de comunicación.

Segundo vicepresidente del Congreso se niega a calificar de dictadura al régimen de Nicolás Maduro. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Sobre el rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), indicó que los parlamentarios de izquierda que fueron como veedores, invitados por el régimen de Nicolás Maduro, mencionaron que los comicios se realizaron “de manera normal y transparente”.

“Hemos tenido la presencia de congresistas peruanos en Venezuela. Ellos han estado ahí, así que tienen la fuente más directa. Cada vez que hay elecciones van congresistas de diversas bancadas, el país cubre los gastos”, mencionó e instó a los venezolanos a retornar a su país y enfrentarse contra lo que ellos consideran una dictadura: “En tiempos de violencia yo no me he escapado de Junín, he estado ahí pase lo que pase. Aquí hay que ser responsables, quienes han asumido una democracia tendrán que responder en su país”.

¿Qué opinan los demás miembros de la Mesa Directiva?

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, calificó la situación en Venezuela como una evidente dictadura y mostró solidaridad con las diversas bancadas que repudian la violencia que acontece en el país caribeño. Además, elogió a la Cancillería peruana por no reconocer a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones, una respuesta que considera adecuada dadas las circunstancias.

Sobre los legisladores que viajaron al país vecino, sostuvo que “tendrán que rendir cuentas de sus actos, así como responder a temas ideológicos que van más allá de la razón, porque las cosas son claras, hay 17 fallecidos, más de 700 detenidos y una represión brutal”.

Eduardo Salhuana nuevo presidente del Congreso. Alejandro Cavero, Waldermar Cerrón y Patricia Juarez asumieron las vicepresidentes. | Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso

El tercer vicepresidente, Alejandro Cavero, fue claro en declarar que la emisión de observadores fue parcializada y no se ajusta a la verdad: “Es evidente que las elecciones en Venezuela no han sido elecciones transparentes, libres y democráticas”, expresó.

“El señor Maduro tiene que entender que él ya está derrotado. La comunidad internacional tiene que ponerse firme como el pueblo venezolano. Voy a sostener siempre que lo que está ocurriendo en Venezuela es un fraude”, agregó.

“La manipulación electoral más aberrante”

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un fuerte comunicado este martes con respecto a las recientes elecciones en Venezuela, señalando una manipulación significativa perpetrada por el régimen de Nicolás Maduro. Según la organización, el gobierno venezolano obstaculizó de la peor manera posible la libre expresión del pueblo a través del voto, comprometiendo así la justicia y transparencia del proceso electoral.

“A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha”, expresó la organización a través de un escrito.