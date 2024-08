Angie Arizaga y Jota Benz se llevaron un gran susto por su bebé y terminaron en clínica. América Tv.

Angie Arizaga y Jota Benz están a pocos días de convertirse en padres de un hermoso bebé, a quien llaman cariñosamente como ‘Baby boy’. Los padres primerizos, en los últimos días, pasaron un gran susto, debido a que la popular ‘Negrita’ sufrió fuertes dolores en el vientre que confundieron con labor de parto.

La exchica reality compartió con sus más de 4 millones de seguidores algunos de los detalles del susto que vivieron mediante su cuenta de Instagram. “Hoy sí que nos asustamos, él (Jota) está todo relajado porque dice que me quiere trasmitir tranquilidad”, contó en un inicio.

“Hoy si estuve con unos dolorcitos y fuimos volando a la clínica, nos asustamos, pero ya pasó y me han dicho que es parte de (el embarazo) que podría ser que muy pronto ya (...) (nazca el niño) y que esté tranquila. Fue un dolorcito que me asustó, pero todo va bien y estamos tranquilos aquí descansando”, contó en sus historias.

Angie Arizaga y Jota Benz se llevaron un gran susto por dolores de parto y terminan en la clínica. Instagram.

Angie y Jota no ocultan sus nervios, pues, según comentó la modelo e influencer, esperan que el pequeño nazca por parto natural y están siguiendo todas las indicaciones médicas para que así sea.

La pareja de influencer están a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes de sus vidas, ya que faltan pocos días para que se conviertan en padres. La pareja, que ha compartido su felicidad y la evolución de su embarazo con sus seguidores a través de redes sociales, se encuentra en la recta final de este hermoso proceso.

Desde el anuncio de su embarazo, Angie y Jota han recibido el apoyo y las muestras de cariño de sus fans, quienes han seguido de cerca cada etapa de esta dulce espera. A lo largo de estos meses, la pareja ha compartido detalles de su preparación para la llegada de su bebé, incluyendo ecografías, compras para el bebé, y momentos de ternura en pareja.

Angie Arizaga. Instagram

Angie y Jota tendrán un hombrecito

Angie Arizaga y Jota Benz revelaron en mayo el sexo de su bebé que tienen con la alegría inmensa de seguir formando su familia. Cuando la pareja sorprendió con esta noticia, muchos de sus seguidores se mostraron contentos de que la popular ‘Negrita’ pudiera cumplir una de sus metas que es construir una familia.

En un evento al que asistieron algunos amigos cercanos y familiares, se supo que el nuevo integrante sería niño. Con un enorme juego de fuegos artificiales y la explosión de colores, se supo que tendrían un niño. Todos los invitados y los papitos estuvieron de blanco, para que el protagonista sea el nuevo ser que llegará a alegrar a dos papitos y unirá mucho más a dos familias.

Tras conocer esta noticia, a través de sus redes sociales, Benz y Arizaga publicaron el video de este tierno momento. Sobre él, Angie expresó su felicidad por vivir este momento y afirmó esperar con muchos deseos a su primer bebé.

“Primero moríamos por quedar embarazados. Dios nos ayudó y moríamos por darles la noticia!!! Ahora compartimos la revelación de género y ya morimos por tenerte en nuestros brazos. Te Amamos. Atte. Papá Y Mamá”, escribió sobre el post.

Angie Arizaga y Jota Benz anuncian que su primer bebé será niño. (Instagram)

Angie Arizaga descarta vivir en Canadá

Además, Angie Arizaga aclaró que no vivirán en Canadá, luego de que nazca su hijo como Jota lo dejo entender en una publicación en Instagram. Angie declaró ante las cámaras de ‘América Hoy’ que muchas de sus amistades se sorprendieron con la noticia porque pensaron que se mudarían al extranjero.

“No, lo que pasa es que Jota ha vivido toda su vida en Canadá, entonces él hizo una broma que por él va a aprender inglés y francés y bueno yo español. Entonces si sabe tres idiomas ya nos podremos ir a Canadá, pero fue una broma. La gente lo ha tomado en serio...”, dijo en un inicio.

Comentó que de ser el caso podrían viajar a Canadá, pero de visita para ver a la mamá de Jota. “Varios amigos me han escrito, oye te vas a Canadá, ¿cómo es posible?, no, no, si voy es de visita porque allá está la nona”, comentó.

Por otro lado, Angie se despidió de su trabajo en la radio para enfocarse en su preparación para tener un parto sin problemas y dedicarse por varios a la maternidad. Pero eso no quiere decir que no trabajará, pues no lo dejará de lado.

Mientras la cuenta regresiva avanza, sus seguidores están atentos a las noticias sobre el nacimiento, listos para celebrar junto a ellos este gran acontecimiento. Sin duda, la llegada del bebé de Angie Arizaga y Jota Benz será un momento muy especial, tanto para ellos como para todos los que han seguido su historia de amor.

Angie Arizaga aclara que no vivirá en Canadá, luego de tener a su bebé: “Fue una broma de Jota”. Instagram.