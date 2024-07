Perú Libre expulsó a Margot Palacios después de más de dos meses de que presentó su renuncia

Agrupación del lápiz expulsó a Margot Palacios después de 2 meses. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La bancada política Perú Libre expulsó a la congresista Margot Palacios, después de dos meses de que ella presentó su renuncia. Como se sabe, el pasado 31 de mayo la legisladora dio a conocer su dimisión, pero en ese entonces el partido no la aceptó porque se le inició un proceso disciplinario, que según la congresista no le fue notificado.

Ahora, mediante sus redes sociales Perú Libre reveló que la sacó de la bancada política porque fue desleal y violó principios políticos.

“La bancada Perú Libre, mediante resolución Nro. 005-2024-GPPL/TH, ha resuelto expulsar a la congresista Margot Palacios Huamán del grupo parlamentario Perú Libre, por infringir principios políticos y efectuar actos desleales contra la bancada”, se lee en el mensaje que difundieron mediante X.

Al respecto, la legisladora señaló que la bancada está vulnerando sus derechos porque no le permitieron renunciar el pasado 31 de mayo y desde entonces no ha podido intervenir en los debates. En entrevista con RPP, explicó que debía pedir favores a otras bancadas para que pueda expresarse en el pleno.

Añadió que decidió separarse de la bancada porque las decisiones del grupo político iban en contra de su ética profesional. También porque estaba en contra de algunas iniciativas legislativas que el Congreso impulsaba y que afectaban la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Reniec, entre otras.

“El 31 de mayo he renunciado, no solamente como miembro de la bancada, sino también como vocera de la bancada y como militante del partido político Perú Libre. Pese a eso me expulsan del partido político y de la bancada. Me abren un proceso disciplinario no aceptando mi renuncia como miembro”, indicó.

Bancada parlamentaria no acepta renuncia de congresista, pese a que ya la expulsaron del partido. | RPP

El congresista de Perú Libre Flavio Cruz se pronunció respecto a esta decisión en entrevista con Canal N. Respondió que no tiene permiso para hablar del tema porque hay un comité que ha concluido expulsar a Palacios de la bancada.

“Hay un comité de honor que ha procesado la renuncia de la congresista y luego ha terminado en una conclusión y en una notificación. Sabemos que está como no agrupada. Es un tema que a mí me conlleva sentimientos encontrados. Hemos convivido buen tiempo, hasta ahora no me explico qué pasó, quién la llevó a eso. Ella ha terminado denunciando”, comentó.

El pasado 30 de junio, la congresista Margot Palacios ya había señalado que la bancada Perú Libre la tenía atada de manos.

“Yo quiero salir de esta situación en la cual me encuentro en donde me siento secuestrada por la bancada de Perú Libre, porque inclusive no puedo presentar un proyecto de ley. […] Están limitando inclusive mi función parlamentaria. No solo violando un derecho como ciudadana, sino también como parlamentaria. No puedo hablar, ni presentar iniciativas legislativas y se me limitan otras acciones netamente parlamentarias”, denunció.

En ese momento, a través de un comunicado, Perú Libre afirmó que la legisladora denunció ante la ONG Inter Parliamentary Union Committee on the Human Rights of Parliamentarians una supuesta violación de derechos humanos en forma de amenazas, actos intimidatorios, restricción de la libertad de expresión y opinión, así como limitación a la libertad de reunión y asociación. Según el grupo político, el objetivo de Palacios era justificar su renuncia.

Además, señalaron que la legisladora se ha beneficiado como portavoz para alcanzar intereses económicos y que el CER de Ayacucho había advertido de su falta de compromiso cuatro meses antes de su renuncia.

Cabe destacar que, aunque ahora parezcan enfrentados, al momento de su renuncia, la legisladora agradeció al partido y a Cerrón Rojas, quien ha sido condenado.