Ejército del Perú interpretó el himno chileno en Tacna en tradicional contrapunto de bandas

La celebración en Tacna incluyó una ceremonia cívica, misa, interpretaciones musicales y el desfile cívico-militar. (Andina)

Tacna celebró los 203 años de la Independencia del Perú con un variado programa que incluyó una ceremonia cívica, misa, interpretaciones musicales y desfile cívico-militar. Uno de los eventos más esperados fue el tradicional contrapunto de bandas del Ejército del Perú y de la Sexta División del Ejército de Chile, que tuvo lugar hoy 27 de julio, vísperas de las Fiestas Patrias.

Cada año, el centro cívico de Tacna se convierte en un escenario festivo para recibir a dos delegaciones militares. Las bandas musicales de ambos ejércitos interpretan himnos, cuecas, valses y marineras, acompañadas por grupos de danzantes con atuendos típicos de Perú y Chile. Este acto se repite el 18 de septiembre en Arica, durante el aniversario de Chile.

La ciudad del sur resistió la ocupación chilena después de la Guerra del Pacífico, celebra las Fiestas Patrias con un acto que une a ambos países. Esta tradición, que comenzó en la década de los ochenta como una invitación, ha evolucionado hasta convertirse en un evento esperado por la comunidad. La banda de músicos N° 65 de la Tercera Brigada de Caballería de Tacna y la Sexta División del Ejército chileno deleitan al público con sus interpretaciones.

Así se desarrollan las actividades

El contrapunto de bandas del Ejército del Perú y de la Sexta División del Ejército de Chile es uno de los eventos más esperados. (Andina)

Reymundo Hualpa Condori, historiador tacneño, explicó al periodista Javier Rumiche para RPP que esta costumbre militar se ha expandido con el tiempo. “Lo que comenzó como una actividad castrense, ahora se realiza el 27 de julio, iniciando a las 6:15 de la mañana con la llegada de la delegación militar. Luego, las bandas se emplazan y marchan frente al local de la Tercera Brigada de Caballería para interpretar diversas melodías”, señaló.

El evento alcanza su punto culminante cuando las bandas se dirigen al paseo cívico de Tacna y comienza el contrapunto ante los espectadores y autoridades. Vestidos con sus trajes militares, la banda peruana interpreta el himno de Chile y, a su vez, los chilenos interpretan el himno de Perú. Anteriormente, el toque de dianas y marchas militares se realizaba el 28 de julio frente a la Comandancia del Ejército del Perú en Tacna, pero con el tiempo se añadieron cantos y danzas.

Wilber Guillén Flores, músico mayor y director de la banda de músicos N° 65 de la Tercera Brigada de Caballería de Tacna, expresó su emoción por participar en este evento. “El sentimiento peruano como militar nos embarga. No hay otra oportunidad en que podamos compartir este tipo de música con nuestros compañeros y hermanos chilenos. Me siento muy importante en ese momento, porque un militar no suele expresar así su música frente a otro país”, afirmó.

La banda que Guillén Flores dirige fue creada en 1978 y ha llegado a contar con hasta cien integrantes. Actualmente, el número ha disminuido, pero la calidad de las interpretaciones se mantiene. Para este año se cuenta solo son 35 músicos, y los temas que se preparan son unos cinco y se preparan con dos meses de anticipación.

Las bandas interpretan himnos, cuecas, valses y marineras, acompañadas de danzas típicas de Perú y Chile. (RPP)

Este evento también impulsa el turismo, especialmente de visitantes chilenos que aprovechan sus vacaciones para asistir a las festividades. Según cifras de la Dirección Regional de Comercio y Turismo de Tacna, en julio del año pasado ingresaron 113 mil 020 personas por el Complejo Fronterizo Santa Rosa. Este año se espera superar esa cifra.

Víctor Arizmendi Mamani, maestro de ceremonia de las actividades protocolares y oficiales del Ejército Peruano en el Centro Cívico de Tacna, ha participado en los contrapuntos durante 28 años. “Es algo indescriptible. Perú muestra su marinera, su huaylas, su canción criolla. Es algo hermoso, sentir ese abrazo cordial entre peruanos y chilenos”, expresó.

El contrapunto de bandas en Tacna es más que una tradición, es un símbolo de la hermandad entre dos naciones con una historia compleja. Cada año, este evento refuerza los lazos culturales y el respeto mutuo, mostrando que la música y las tradiciones pueden unir a los pueblos más allá de sus diferencias históricas.