Magaly Medina se burla de Brunella Horna por ser vocera de Richard Acuña: “No tiene plata para pagar un relacionista público”

Magaly Medina se refirió a Brunella Horna y la guerra que viene protagonizando con Ana Paula Consorte por defender a Richard Acuña, directivo del Club César Vallejo. La conductora de América Hoy levantó su voz de protesta luego que Paolo Guerrero se negara a jugar en el partido decisivo entre el equipo de Acuña con Alianza Lima.

Mientras Brunella Horna pide que Paolo Guerrero pague la penalidad que le corresponde si quiere irse del club, Ana Paula Consorte no ha dudado en tildarla de desinformada y pedirle que se calle, pues seguirá hablando, aunque no quiera el padre de sus hijos.

“O te callas y que ellos arreglen o seguiré contando, ya se pasaron de abusivos e injustos... A seguir esperando la buena voluntad de tu queridito, que parece se ha obsesionado por Paolo. Quien quiere resuelve las cosas y no necesita de hacer show”, dijo Ana Paula.

Magaly Medina se pronuncia sobre guerra entre Brunella y Ana Paula

En la edición del martes 16 de julio, Magaly Medina se mostró sorprendida por la vehemencia con la que defiende Brunella Horna a su esposo. Respecto a Ana Paula Consorte, la conductora resaltó que no se sorprende que salga a hablar por Paolo Guerrero.

“Por un lado, Ana Paula Consorte se ha constituido en la abogada defensora, vocera y relacionista pública de Paolo Guerrero, como si él no pudiera hablar. Siempre se escuda tras las faldas de alguien, la vez pasada fue de su amá. Ahora es de su, cómo dijo Brunella, esposo, conviviente o como quieras llamarlo”, indicó la conductora de TV.

“Por otro lado, Brunella Horna, que es la voz autorizada, la vocera, parece que no tienen plata para pagar un relacionista público en la César Vallejo, y ella es la que toma el mando en ese puesto, y la que divulga las informaciones oficiales o pseudo oficiales”, señaló entre risas.

Magaly Medina señaló que en medio de estas idas y venidas entre Brunella y Ana Paula, ella también salió perjudicada. “Hasta a mí me ha caído. A mí también me ha dirigido sus dardos Ana Paula Consorte. Me ha llamado bruta, bueno”, resaltó en la primera parte de su programa.

Magaly Medina asegura que Ana Paula “no mastica” a Brunella Horna

En otro momento, la conductora de TV ahondó más en el tema y señaló que está segura que Brunella Horna se ha valido de ayuda para defender a su esposo.

“La vocera del club. La vocera, es la vocera, por supuesto que se lo habrá dado todo (la información) por el in ear, porque de memoria no creo que se sepa todo. O le están poniendo ayuda de telepronter, pero es la vocera. Ella tiene in ear”, aseguró la comunicadora.

“Acá no he usado ese tipo de cosas, salvo cuando estaba en el noticiero (Latina), y, por su puesto, eso me resbalaba. Siempre he tenido voz propia, no soy títere de nadie”, resaltó.

Dicho esto, continuó emitiendo los dimes y diretes entre Ana Paula y Brunella. Además de llamar malcriada a la brasileña, Magaly Medina no dudó en burlarse de la esposa de Richard Acuña, indicando que jamás va a ser escuchada por Consorte.

“Ana Paula hoy le contesta a través de sus redes sociales. Malcriada la Ana Paula, todo la vida, la Ana Paula no es diplomática para nada. No es diplomática con su marido, menos con su suegra, menos va a ser con Brunella, que no la pasa, nunca la ha masticado”, indicó con sorna.

Sin embargo, sí coincidió en un punto con la rubia, que Paolo Guerrero debe pagar una penalidad si quiere irse del Club César Vallejo. A su parecer, no cree que Brunella Horna esté hablando sin haber conversado con su esposo Richard Acuña sobre el tema.

Para Magaly Medina, la rubia sí tiene base en sus argumentos contra Paolo Guerrero, hecho que ha beneficiado al programa, pues tienen información de primera mano.

Brunella Horna se echó para atrás

Cuando muchos esperaban la respuesta de Brunella Horna ante los ataques de Ana Paula Consorte, quien le pidió que se calle, la conductora de América Hoy sorprendió al dar un paso para atrás y cerrar el enfrentamiento haciendo un llamado a la paz.

“Dicen que tengo que responderle a Ana Paula Consorte, pero con ese comunicado es suficiente. No hay nada más que hablar”, indicó la rubia, refiriéndose a la publicación del Club César Vallejo, donde asegura que Paolo Guerrero sí tendría que pagar una penalidad si decide retirarse.

“Yo pienso que hay que calmarnos todos los involucrados, que también me he involucrado porque este es mi trabajo, hablamos de actualidad. Estoy en un programa. Todos tenemos que calmarnos para que esto se solucione”, acotó Brunella Horna ante la atenta mirada de sus compañeras.

La rubia se mantuvo calmada durante la emisión de su programa, el miércoles 17 de julio. Incluso, señaló que es un hecho que la hinchada quiere ver jugar al futbolista, pese a las discrepancias suscitadas. “El Perú sí quiere ver jugar a Paolo Guerrero, no podemos mentir”, sentenció.

