Policía dado de baja integraba banda de roba autos que operaba en todo Lima: fugó cuando iba a ser detenido

Expolicía integraba banda que robaba vehículos en Lima

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), Yeison Oswaldo Díaz Neyra, quien fue dado de baja de esa institución el año pasado, integraba a ‘Los elegantes del norte’, una bien organizada banda delictiva de roba autos que operaba en todo Lima Metropolitana y ya había cobrado decenas de víctimas.

La madrugada del pasado lunes 15 de julio, los agentes del orden se desplegaron hasta una vivienda en el distrito de Comas, en la zona norte de la capital peruana, para desarticular al grupo de asaltantes. Díaz Neyra, junto a su pareja, notaron la presencia policial y huyeron, pero esto no evitó que sí se capture al cabecilla y otros integrantes más.

Según el reporte de la PNP, Wilmar Steve Estacio Gonzales, presunto líder de ‘Los elegantes del norte’, se encontraba al interior de un auto rojo que estaba estacionado en los exteriores del predio intervenido. No le dio tiempo de huir y no le quedó mas opción que no oponer resistencia a su captura.

Entre los hampones se encuentra un policía que fue dado de baja en 2023, quien ha sido identificado como Yeison Díaz Neyra.

Durante la inspección al inmueble, donde se escondían los demás miembros del grupo criminal, los agentes policiales encontraron placas de vehículos, bloqueadores, tarjetas de crédito y dos chalecos con el logo de la PNP.

Según las investigaciones, estos delincuentes solicitaban el servicio de taxi por aplicativo para luego asaltar al conductor y despojarlo de su herramienta de trabajo. Desde luego no robaban cualquier tipo de vehículo, sino camionetas y autos modernos que posiblemente ‘descuartizaban’ para vender las partes en el mercado negro.

A parte del auto rojo, en el que se encontraba el cabecilla de la banda, afuera de la vivienda había estacionado otro vehículo color gris que ya fue visto en el asalto a una pareja en el distrito de Jesús María.

En un giro inesperado, la policía encuentra una instalación de más de 3000 metros cuadrados utilizada por criminales para despiezar vehículos robados.

Estuvo involucrado en sonada persecusión

El nombre del policía dado de baja ya se escuchó antes en los medios, cuando fue protagonista de una persecución e iba a abordo de un auto robado por las calles del llamado cono norte de Lima.

Este hecho ocurrió el pasado 13 de junio del 2023, en horas de la noche. Las cámaras de videovigilancia captan como un vehículo se estaciona frente a un inmueble en San Martín de Porres.

Su propietario, Benjamín Benites, baja del carro y de pronto un grupo de delincuentes que iban a bordo de otro auto negro, lo interceptan a mano armada.

Desmantelada camioneta robada a policía en Manchay: red también participó en el asalto de un banco en Los Olivos| PNP

“En todo momento me apuntan. No me quitan la pistola de mi cara. Luego, suben y emprenden la huida. Tenía mi arma en la guantera, porque si no otra habría sido la historia, quizás no estuviera para contarlo”, dijo el agraviado a América Noticias.

En ese momento, los delincuentes huyeron a bordo del vehículo de la víctima. Dos días después, él recibió una llamada extorsiva.

“Me llaman de un número para negociar preguntando por mi nombre y queriendo negociar mi vehículo aduciendo si el mecánico de ellos me había llamado y en qué había quedado”, contó.

No hubo acuerdo y no se supo más del paradero de este auto robado. Una semana después, este vehículo fue protagonista de la fuga de dos personas que estaban a bordo de manera sospechosa.

Roba autos son el terror de la ciudadanía.

En imágenes se aprecia como Yeison Díaz Neira escapa a pie por varias calles de Los Olivos, tras haber dejado abandonado el auto robado. Los policías que lo seguían logran capturarlo junto a Alexander Ayala Melgarejo, un agente del Serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos.

Benjamin Benites, el propietario del vehículo robado, los reconoció como los autores materiales del asalto.

A pesar de estas evidencias, Díaz Neira y Alexander Ayala, fueron liberados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Los Olivos. El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía de Los Olivos, que investigó este caso, apeló y logró la detención preventiva por nueve meses de estos detenidos.