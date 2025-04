Dalia Durán sí se sentará en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. Panamericana TV.

Dalia Durán, expareja del cantante de cumbia John Kelvin, será la próxima invitada al exitoso programa ‘El Valor de la Verdad’ de Beto Ortiz. Aunque en un inicio Durán había desmentido su participación, un reciente video promocional ha confirmado que este domingo 13 de abril se sentará en el famoso sillón rojo para contar su versión de los hechos.

Confirman la participación de Dalia Durán

A pesar de que Dalia Durán había negado su presencia en el programa, un video promocional publicado en las redes sociales de ‘EVDLV’ desmiente esa versión. En el clip, Beto Ortiz anuncia que la modelo cubana será la próxima en sentarse frente al polígrafo.

“Este domingo, Dalia Durán se sentará en el sillón rojo para desentrañar el incomprensible misterio de su amor nocivo por John Kelvin”, se escucha decir.

La promoción continúa con una breve narración que repasa la historia de Durán. “La modelo cubana que pasó de fan enamorada a esposa de su ídolo, y al que acabaría mandando preso tras una salvaje agresión. Y años más tarde, increíblemente, se compadecería de él, cambiando su testimonio para salvarlo”, menciona la voz en off.

El clip culmina con una contundente reflexión de Ortiz: “¿Se puede seguir amando a quien te ultraja y agrede?”

Dalia Durán sí se sentará en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’. IG.

Dalia Durán aclara su participación

En conversación telefónica con Magaly Medina, Dalia Durán aclaró algunos detalles sobre su participación en el programa. Aunque la promoción generó confusión al insinuar que estaría sentada junto a John Kelvin, Durán desmintió esa posibilidad.

“Esa promoción salió hoy y me sorprendió mucho, porque da a entender como si yo fuera a presentarme con él, pero eso no es cierto. Yo sí he pasado el polígrafo, pero aún no he grabado en el set con Beto Ortiz”, explicó.

La cubana dejó en claro que no se enfrentará cara a cara con Kelvin durante la grabación. En su lugar, la ex pareja de Kelvin tiene la intención de contar su versión de la relación, en la que, según ella, la violencia física y psicológica fueron constantes.

La modelo cubana confirmó que aún mantiene clara su posición respecto a los abusos sufridos durante su relación con el cantante: “John ha sido mi agresor, lo tengo clarísimo”, afirmó rotundamente en la entrevista.

Dalia Durán niega que se presentará junto a John Kelvin en El Valor de la Verdad y aclara. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El polémico acuerdo extrajudicial que firmó Dalia Durán

Dalia Durán decidió desistir de su rol como agraviada y firmó un acuerdo extrajudicial con John Kelvin, lo que sorprendió a muchos, considerando la magnitud de las acusaciones previas.

Este acuerdo implica no solo el retiro de la denuncia de agresión presentada en julio de 2021, sino también la renuncia a cualquier tipo de indemnización o reparación civil por los daños sufridos durante la golpiza que le dejó lesiones visibles en el rostro. Un hecho que en su momento había conmocionado a la opinión pública por la violencia explícita de la agresión y sus consecuencias.

Dalia Durán desiste de denuncias por agresiones contra John Kelvin y firma acuerdo extrajudicial. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El acuerdo, que fue firmado por Dalia el 26 de febrero de este año, ha levantado gran polémica. En un documento filtrado por el programa Magaly TV La Firme, la modelo describe el ataque como una “supuesta” agresión, una declaración que choca con las denuncias previas en las que afirmaba haber sufrido una afectación emocional significativa por los hechos.

Esta sorpresiva modificación de su testimonio ha generado gran desconcierto, pues contradice las declaraciones previas en las que se había subrayado la violencia psicológica derivada de la agresión.

Lo más controversial de este acuerdo extrajudicial es que no solo implica la renuncia de Dalia Durán a continuar con el proceso penal, sino que también levanta todas las restricciones judiciales que habían sido solicitadas contra John Kelvin.

Esto incluye la eliminación del impedimento de salida del país que se había impuesto sobre el cantante, lo cual le permitiría viajar libremente al extranjero. Esta decisión es aún más impactante considerando que la medida de impedimento había sido una de las más discutidas, ya que buscaba evitar que Kelvin pudiera salir del país mientras se resolvía su situación legal.

Sin embargo, Dalia, tras firmar el acuerdo, ha aceptado que el cantante de cumbia pueda seguir con sus planes de mudarse a Barcelona en 2026, tal como lo había anunciado él mismo públicamente. Según su mensaje, John Kelvin planea llevar a sus hijos y posiblemente a la madre de estos, lo que parece haber influido en la decisión de Dalia de no obstaculizar sus proyectos personales.

Dalia Durán desiste de denuncias por agresiones contra John Kelvin y firma acuerdo extrajudicial. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Un episodio cargado de emociones

La participación de Dalia Durán en ‘El Valor de la Verdad’ promete ser uno de los momentos más intensos de la temporada. A lo largo de su relato, se espera que la cubana detalle los momentos difíciles que vivió junto a John Kelvin, quien, según ella, no solo fue su pareja, sino también su agresor. Además, el hecho de que ambos hayan pasado por el polígrafo de la verdad pone en evidencia lo delicado y complejo de la situación.

Aunque el programa ya ha sido conocido por destapar secretos y contar historias emotivas y desgarradoras, el caso de Durán promete ser uno de los más polémicos, ya que involucra no solo una relación de pareja tormentosa, sino también temas de violencia de género y el impacto emocional en las víctimas.