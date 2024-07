Ana Paula Consorte enfrenta a Magaly Medina por criticar la actitud de Paolo Guerrero: “Señora, no te pases”

El delantero protagonizó insólita acción con el técnico Guillermo Salas. (Video: Liga 1 Max)

La modelo brasileña Ana Paula Consorte, actual pareja de Paolo Guerrero, salió públicamente en defensa del futbolista. Este tenso intercambio se produjo después de que Magaly Medina criticara al ‘Depredador’ por negarse a jugar, pese a la insistencia de su entrenador en el club César Vallejo, durante un importante partido contra Alianza Lima.

En su programa, Magaly Medina compartió imágenes del incómodo momento protagonizado por Paolo Guerrero y Guillermo Salas. “Se está portando como un niñito malcriado y berrinchudo; ningún país se merece esto”, comentó la conductora, quien no dudó en recordarle al deportista que el club trujillano apostó por él cuando otros no lo hicieron.

“Paolo debería agradecerle a César Vallejo que lo haya rescatado del anonimato cuando ningún equipo quería fichar por él, cuando estaba próximo a cumplir 40 años, ya era un jugador dañado físicamente, en su etapa final, que debió retirarse con ciertos honores, con dignidad. Pero esto hace que su retiro del fútbol peruano se recuerde como un hecho bastante desagradable, no está cuidado su imagen. Qué patético”, expresó la presentadora en ‘Magaly TV La Firme’, este lunes 15 de julio.

Paolo Guerrero se negó a entrar al campo pese a insistencia de Guillermo Salas en empate de Alianza Lima vs César Vallejo. - captura: L1 MAX

Ana Paula Consorte responde a Magaly Medina

Ante estas declaraciones, Ana Paula Consorte no dudó en tomar las redes sociales para defender a Paolo Guerrero. En su cuenta de Instagram, la modelo brasileña posteó unas palabras tajantes dirigidas a Magaly Medina:

“Señora, así no, no te pases. Qué locura. Qué bruta, profesor, póngale cero”. En su mensaje, reflejó su indignación y desacuerdo con las palabras de la periodista.

Ana Paula Consorte defendió a Paolo Guerrero de las críticas de Magaly Medina. Instagram/@anapaulaconsorte_

Pero esto no fue todo. Ana Paula Consorte también decidió recordarles a los detractores, incluyendo a Medina, sobre los logros recientes del ‘Depredador’. Junto a una fotografía de Paolo Guerrero sosteniendo el trofeo de la Copa Sudamericana 2023, escribió: “Refrescando la memoria, qué sueño poder vivir siempre en el anonimato así”.

La defensa pública de Consorte llega en un momento crucial para Paolo Guerrero, quien con 40 años se encuentra en la última etapa de su carrera futbolística. Mientras algunos sectores cuestionan su comportamiento en el Club César Vallejo, otros, como su pareja, destacan sus méritos y logros en el campo de juego.

Brunella Horna también cuestionó a Guerrero

Magaly Medina no ha sido la única en criticar el comportamiento de Paolo Guerrero. Durante la transmisión en vivo de ‘América Hoy’, Brunella Horna manifestó su descontento luego de que el futbolista se convirtiera en noticia por hacerle un desplante público a su entrenador.

La empresaria sostuvo que la derrota del club trujillano se debió en parte a la ausencia de Guerrero en la cancha. “El entrenador dejó todo el equipo y se fue a ver qué pasaba con Paolo Guerrero. Esa es una humillación pública, cuando se ha visto eso antes”, comentó la esposa de Richard Acuña, vicepresidente del Club César Vallejo.

La conductora de ‘América Hoy’ evidenció su molestia por la actitud del deportista en el último encuentro del equipo trujillano con Alianza Lima | América Televisión

Brunella Horna también señaló que es un secreto a voces el interés de Paolo Guerrero por jugar en Alianza Lima, pero afirmó firmemente que Richard Acuña no permitirá su salida del club tan fácilmente. “Si él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no va a pasar eso. Si eso pasa, como en cualquier otro trabajo, acá también en televisión, tienes que pagar tu penalidad”, concluyó.