Falleció Javier Valle-Riestra a los 92 años: fue premier de Alberto Fujimori y congresista por el APRA

El expresidente del Consejo de Ministros, Javier Valle-Riestra González-Olaechea, falleció este sábado 6 de julio, a los 92 años. El abogado constitucionalista fue regidor de Lima, diputado, senador y congresista de la Asamblea Constituyente de 1978, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre.

El Congreso de la República lamentó “el sensible fallecimiento del doctor Javier Valle-Riestra, abogado constitucionalista y político, que con su trabajo marcó un hito importante en nuestra historia”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, dijo que el letrado fue un “destacado jurista y defensor de las libertades y derechos”, además de un “notable personaje de la política nacional, siendo elegido varias veces y para numerosos cargos de elección popular”.

“Le extiendo a su esposa mis más sentidas condolencias. El Perú ha perdido un enorme tribuno”, mencionó a través de su cuenta oficial de Twitter.

El empresario Roque Benavides, también envió sus condolencias a los parientes del político fallecido. “Gran tribuno y mejor persona. Los Hayistas nos saludamos”, escribió.

Por otro lado, el expremier, Javier Velásquez Quequén, dijo que “lo más importante y por lo que lo vamos a recordar los peruanos, especialmente los apristas, es su amplia y fructífera contribución a la institucionalización de los derechos humanos”

“No hay que olvidar que en la Constitución de 1979 hizo un gran aporte al incorporar en ese texto constitucional, cuya asamblea la presidió Haya de la Torre, la jurisdicción internacional, que protegió los derechos humanos”, recalcó en diálogo con Canal N.

Asimismo, recordó a ‘La Responsabilidad Constitucional del jefe de Estado’, uno de sus libros que él considera uno de los más importantes que leyó.

La trayectoria de Javier Valle - Riestra

Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle-Riestra González-Olaechea estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Entre las publicaciones que realizó se encuentran ‘La jurisdicción supranacional: defensa de la competencia contenciosa de la CIDH’ (2000), ‘Código Procesal Constitucional: comentado, concordado, anotado, jurisprudencia, formularios’ (2004), ‘Tratado de la extradición’ (2004) y ‘Manual de los derechos humanos’ (2016).

Durante su vida profesional recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y fue declarado honoris causa de la Universidad de Chiclayo.

Renunció a ser congresista

En el 2009, cuando era congresista por el partido oficialista, durante el segundo Gobierno de Alan García, Valle-Riestra trató de renunciar al cargo de congresista; sin embargo, como se sabe, esto no es posible en el Perú.

“Mi vocación es ser abogado, me quedan pocos años de vida y no quiero estar encerrado acá donde no tengo ningún destino político ni nada. Soy aprista, nunca he dejado de serlo, pero no me gusta (el cargo de legislador)”, manifestó.

Su caso incluso llegó al Tribunal Constitucional luego de que el Poder Judicial le negara dimitir al cargo. “El 15 de diciembre ya no estoy acá”, dijo en esa época.

“Ya han admitido mi recurso, este venía rechazándose por las instancias inferiores del Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que se admite para que ellos sean los que se pronuncien sobre el fondo del tema”, sostuvo.