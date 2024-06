Mario Irivarren habló por primera vez sobre su enemistad con Alejandra Baigorria: “Tengo mis propios motivos”. | América TV.

La reciente enemistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren ha captado la atención de muchos seguidores del programa ‘Esto es Guerra’. Inicialmente, se especuló que las frecuentes confrontaciones de la empresaria con Onelia Molina eran la causa de la tensión. Sin embargo, el modelo reveló en una entrevista para ‘Estás en Todas’ que hay razones más profundas detrás de la pelea que mantienen.

Las continuas disputas entre Alejandra y Onelia en el reality show generaron una ola de comentarios en redes sociales. Durante estos conflictos, Mario Irivarren siempre mostraba un semblante de molestia, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible distancia entre los excompetidores del desaparecido programa ‘Combate’. Este sábado, Mario decidió romper el silencio y compartir la verdad sobre su relación con Alejandra Baigorria.

“A raíz del formato que tuvo el programa, que era enfrentarnos y chocarnos, se generó una tensión. Es un capítulo que tiene más detalles de lo que se ve en televisión, hay temas internos”, explicó el integrante de ‘Esto es Guerra‘, dejando entrever que las tensiones del reality show fueron solo la punta del iceberg de un conflicto más complejo.

Mario Irivarren habló sobre su pelea con Alejandra Baigorria en 'Estás en Todas'. (Foto: Captura de América TV)

Mario Irivarren aclaró que su situación con Alejandra no es de enemistad pura. “No es que esté peleado o molesto con Alejandra (…) tengo mis motivos propios. Tengo un tema con Ale que algún día lo hablaremos y que no está relacionado directamente con Onelia”, afirmó, señalando que hay asuntos personales que necesitan ser resueltos fuera de las cámaras.

A pesar de los conflictos, el integrante de ‘Esto es Guerra’ destacó que mantiene una buena relación con Said Palao, pareja de Alejandra. “Said y yo tenemos una buena relación porque sabemos separar las diferentes situaciones”, comentó, subrayando la importancia de mantener las relaciones personales separadas de los conflictos profesionales.

El modelo también enfatizó la necesidad de hablar con Alejandra en persona para resolver cualquier malentendido. “Han pasado cosas que no me gustaron y algún día lo conversaremos. No es que haya una enemistad”, reiteró, dejando abierta la posibilidad que en un futuro cercano ellos se puedan reconciliar.

Alejandra Baigorria envía fuerte mensaje a Onelia Molina por apartar a Mario Irivarren de sus amigos. América Tv.

Asimismo, cuando la reportera le consultó si cree que Alejandra Baigorria lo invitará a su matrimonio con Said Palao, él respondió de la siguiente manera: “No lo sé, depende de ellos, pero yo creo que sí”.

Sin embargo, al plantearle la idea de que a la rubia empresaria no le gustaría que él vaya acompañado de Onelia Molina, el modelo señaló que si llega a encontrar en dicha posición, lo que trataría de hacer es llegar a un consenso.

“Yo creo que se puede conversar, creo que en cierto punto hay que dejar en el pasado las diferencias que se generaron producto de una situación en particular, no es que esto haya escalado a un punto en el que no hay marcha atrás”, sentenció.

Alejandra Baigorria y todos los detalles de su boda con Said Palao. Intagram.