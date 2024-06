Cinco gremios empresariales acompañan a Dina Boluarte en su viaje a China

Presidenta de la República en Suzhóu junto con la delegación oficial peruana. ( Foto: Presidencia)

Dina Boluarte, presidenta de Perú, se encuentra en China desde el 23 de junio gracias a la autorización que concedió por mayoría el Congreso de la República. Además de un equipo de ministros y funcionarios, la mandataria se encuentra acompañada de una comitiva integrada por representantes de hasta cinco gremios empresariales, como la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio Peruano-China, la Asociación de Exportadores (ADEX), entre otros.

El viaje oficial, autorizado con 71 votos a favor, 41 en contra y 6 abstenciones, fue considerado de “alta prioridad” por el canciller Javier González-Olaechea, quien explicó ante el pleno que la invitación provino directamente del líder del régimen chino, Xi Jinping. La visita busca fortalecer la relación bilateral y promover la diversificación de la oferta exportadora de Perú, enfocándose en productos no tradicionales.

Peru's President Dina Boluarte applauds during a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China June 28, 2024. JADE GAO/Pool via REUTERS

Estos son los cinco gremios empresariales confirmados presentes en las actividades en China:

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Cámara de Comercio Peruano-China (Capechi)

Asociación de Exportadores (ADEX)

Sociedad de Comercio Exterior (Comex)

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

CCL, Adex y otros tres gremios empresariales viajaron con Dina Boluarte a China (Captura X)

Gremios firman creación del Consejo Empresarial Peruano-Chino

Los gremios firmaron un Memorándum de Entendimiento para establecer el Consejo Empresarial Peruano-Chino, junto con el China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). En la ceremonia, estuvieron presentes los mandatarios de Perú y China.

El presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, firmó el acuerdo en representación de las agrupaciones empresariales peruanas participantes, y asumió la presidencia del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial Peruano-Chino. Mientras que Ren Hongbin firmó en nombre del CCPIT.

El memorándum de entendimiento tiene como objetivo principal establecer mecanismos de colaboración entre el sector privado de ambas naciones para promover el comercio y las inversiones. Este acuerdo busca crear oportunidades empresariales, reforzar las relaciones comerciales entre Perú y China, y fomentar la exportación de bienes y servicios.

Una de las metas es fortalecer la participación de empresarios de ambos países en proyectos conjuntos, facilitando así el desarrollo de iniciativas comunes que beneficien a las dos economías.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la Presidencia del Perú en X (@Presidencia del Perú) donde se ve a la presidenta del Perú, Dina Boluarte (c), a su llegada este martes, a la ciudad de Shenzhen (China). EFE/ Presidencia del Perú

La CCL y gremios se reúnen con mayor proveedor de autos eléctricos BYD

Jaime García, director de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), junto con representantes de otros gremios empresariales peruanos, mantuvieron un encuentro con Wang Chuanfu, presidente de BYD, el mayor proveedor mundial de autos eléctricos. El fabricante chino reportó la venta de 3′024,417 unidades en 2023. Esta reunión tuvo lugar durante la visita oficial de una delegación peruana a China.

El objetivo de esta visita es atraer nuevas inversiones y expandir el portafolio de exportaciones del Perú, informó la comitiva oficial. La delegación está encabezada por la presidenta Dina Boluarte y varios ministros de Estado, quienes han mantenido reuniones oficiales con importantes conglomerados chinos.

Jaime García expresó que estos encuentros son cruciales de cara a la próxima reunión de APEC que se celebrará en Lima. Además, destacó la necesidad de definir el marco normativo para las zonas económicas especiales (ZEE) que la CCL promueve para atraer inversiones tecnológicas al país.

China's President Xi Jinping and Peru's President Dina Boluarte attend the welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China June 28, 2024. JADE GAO/Pool via REUTERS REFILE - QUALITY REPEAT

Actividades de Dina Boluarte

Durante su estancia, Boluarte visita las ciudades de Pekín, Shenzhen y Shanghái. El último 28 de junio fue un día central de la visita, con una ceremonia programada en la plaza Tiananmen y un encuentro con el presidente Xi Jinping, donde se firmarán importantes acuerdos bilaterales.

El canciller peruano también señaló que “la visita traerá claros beneficios para cerrar brechas con proyectos”. Esta misión se enmarca en el contexto de la próxima cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024 y la prevista visita de Estado de Xi a Perú en noviembre para la inauguración del puerto de Chancay, construido por un consorcio liderado por la empresa china Cosco Shipping.