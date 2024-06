Luciana Fuster y Patricio Parodi: ¿Cuándo fue la última vez que se mostraron cariñosos?

Luciana Fuster y Patricio Parodi habrían terminado su relación sentimental.

Luciana Fuster se encuentra en el centro de atención, no por su trabajo en pasarelas, sino por rumores de una posible ruptura con el chico reality Patricio Parodi. A pesar de que ambos continúan siguiéndose en redes sociales, un curioso detalle ha incrementado las sospechas de que su relación podría haber llegado a su fin.

Las alarmas sobre una posible separación se encendieron cuando Jazmín Pinedo, conductora de televisión, comentó que existían dudas sobre el estado actual de la relación entre la modelo y el chico reality. Estas especulaciones, sin embargo, no surgieron de la nada, sino que comenzaron a ganar fuerza a raíz de ciertas observaciones en la cuenta de Instagram de Patricio Parodi.

Patricio Parodi y Luciana Fuster aún se sigue en Instagram.

Un comentario en una de las recientes publicaciones de Patricio llamó la atención de los seguidores. Un usuario le preguntó: “Porque Lu no te comenta, los veo distanciados”. La respuesta a este comentario fue aún más contundente: “Porque ya no están, solo le likea para que no de contenido sobre ello”, lo que intensificó los rumores de una posible ruptura.

Al revisar las publicaciones de ambos en redes sociales, se nota la ausencia de mensajes cariñosos o dedicatorias que solían intercambiar. La última muestra pública de afecto se dio el 23 de mayo de 2024, en una fotografía de Luciana Fuster donde Patricio le comentó “Diosa” y ella respondió “Ti amu”. Desde entonces, solo se han visto ‘me gusta’ en sus fotos, sin mayores interacciones.

Luciana Fuster y Patricio Parodi no comparten mensajes cariñosos desde mayo.

Patricio Parodi no descartaba matrimonio con Luciana Fuster

La pareja conformada por Patricio Parodi y Luciana Fuster continúan demostrando que su relación está más fuerte que nunca, a pesar de los desafíos de la distancia y los persistentes rumores. En una reciente entrevista con un diario conocido, el chico reality reveló detalles conmovedores sobre su relación con la modelo peruana, quien actualmente está cumpliendo con sus compromisos como Miss Grand Internacional en Europa.

Patricio compartía en aquella oportunidad que recientemente pudo visitar a Luciana en Guatemala durante tres días, un encuentro breve pero significativo. Este gesto de apoyo se produjo en un momento difícil para Luciana, quien estaba atravesando el dolor por la pérdida de su querida mascota.

Estas declaraciones de Patricio llegan en medio de especulaciones sobre una posible separación entre la pareja. Sin embargo, tanto Patricio como Luciana han desmentido estos rumores, destacando que continúan apoyándose mutuamente y fortaleciendo su relación a pesar de las circunstancias adversas.

“Me gustaría, pero todo llegará a su tiempo. Esto claro, lo converso siempre con mi pareja, y siempre tratamos de compartir en las redes sociales algunas cosas importantes. Soy figura pública y siempre estoy agradecido con el apoyo que me han dado desde mis inicios”, indicó.

Luciana Fuster y Patricio Parodi: la historia de amor que habría terminado por la distancia.