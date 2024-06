Tilsa Lozano recordó su tensa entrevista con Magaly Medina: “Quedó traumatizada, se fue al doctor”

Tilsa Lozano recordó su polémica entrevista con Magaly Medina | Ouke - Carlos Orozco Youtube

Tilsa Lozano fue invitada al podcast de Carlos Orozco, donde recordó la vez que fue entrevistada por Magaly Medina en su desaparecido programa de Latina TV. Según explicó la exmodelo, después de dicho enfrentamiento televisivo, la periodista de espectáculos se descompensó y tuvo que recibir atención médica.

En 2015, Magaly Medina y Tilsa Lozano se vieron las caras por primera vez en ‘Magaly’. Durante la entrevista, la ‘Urraca’ criticó el físico de Lozano, quien respondió acusándola de menospreciar a las mujeres del medio y de hacer televisión basura, entre otras cosas. La actitud desenfadada de la ex ‘Vengadora’ puso en aprietos a la periodista.

En 2015, Tilsa Lozano criticó a Medina por menospreciar a las mujeres del medio y hacer televisión basura.

Tilsa Lozano revela descompensación de Magaly

En ‘Ouke’, Tilsa Lozano fue felicitada por los conductores por haber “trapeado el piso” con Magaly Medina en la recordada entrevista. En respuesta, la exmodelo indicó que no podía quedarse callada ante los insultos de la periodista. “Tú no puedes salir a decir que uno tiene celulitis. ¿Y a ti qué? Pobre, quedó traumatizada. Yo creo que ser una persona rajona o burlona no te hace una persona inteligente”, mencionó la exchica reality.

Tilsa Lozano y Magaly Medina se enfrentaron en 'Magaly', desaparecido programa de Latina TV.

Además, Tilsa Lozano reveló que, luego de conversar con Magaly Medina frente a cámaras, ella se retiró del estudio y siguió con su vida. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la presentadora de espectáculos, quien habría sufrido una descompensación después de haber sido encarada por la exmodelo en su propio programa.

“Yo me paré y me fui, no tenía nada más que hacer allí. Ella se fue al doctor y dos semanas no hizo programa”, mencionó la actual esposa de Jackson Mora, asegurando también que no piensa ser amiga de Medina por el presunto bullying que le hizo en el pasado. “Si tu me llegas al pinch*, me vas a llegar al pinch* siempre”, sostuvo.

Tilsa Lozano recordó en 'Ouke' su tensa entrevista con Magaly Medina.

Finalmente, Tilsa Lozano criticó a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ por seguir criticando el físico de los personajes del espectáculo. “Eso es tóxico. No estás haciendo que la gente evolucione”, mencionó. Sin embargo, reconoció también que la figura de ATV es exitosa por su propio esfuerzo. “Ha salido de lo más profundo y la ha luchado, sacó a su hijo adelante sola. No tengo en nada en contra de ella”, añadió.

Magaly Medina no está satisfecha con la entrevista

En su momento, Magaly Medina indicó que no estaba contenta con la entrevista que le hizo a Tilsa Lozano, ya que los directivos de Latina TV le prohibieron tocar el tema de su romance con Juan Manuel Vargas.

“Cuando iniciaba a hacerle preguntas (sobre Vargas), Ney Guerrero se aparecía al costado y me decía ‘se va a ir’. Habían cláusulas importantes, no podía salirme de ese libreto que me habían dado”, mencionó en su programa ‘Magaly TV, La Firme’, en diciembre de 2022.

Años después de haber protagonizado una icónica entrevista con Tilsa Lozano, Magaly Medina contó las prohibiciones que le impuso Latina.

¿Cuánto cobró Tilsa Lozano por dicha entrevista?

Durante su participación en ‘América Hoy’, Tilsa Lozano aprovechó para rememorar su entrevista con Magaly Medina en 2015. La conocida ‘Tili’ reveló que cobró una cifra equivalente a la que recibió en ‘El valor de la verdad’. Cabe recordar que la exmodelo ganó S/50 mil por su participación en el ya concluido programa de Beto Ortiz.

Magaly Medina respaldó esta información en su espacio de espectáculos. “Se le pagó superbién. Yo hasta ahora tengo todos los documentos y lo que se le pagó. Lo voy a decir, ¿saben cuánto le pagó Latina para que Tilsa vaya a mi programa? 50 mil soles y, encima, no entiendo cómo mi productor y la gerente de producciones de Latina pudieron aceptar que la chica se sentara y que no conteste las reales preguntes que quería hacerle”, comentó.

Medina confirmó que Tilsa Lozano ganó 50 mil soles por su participación en su programa.