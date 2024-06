Rafael López Aliaga y PPK se enfrentan: Expresidente lo tilda de “decepción” y alcalde de “cómplice de Odebrecht”

Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima arremetió contra el exjefe de Estado. | Canal N

Le respondió. Luego de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski calificara la gestión de Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima como “una gran decepción”, el presidente y candidato de Renovación Popular no se quedó callado. Durante una conferencia de prensa oficial, el alcalde tuvo fuertes apelativos contra el economista.

Además de llamarlo “delincuente, cínico y cómplice de Odebrecht”, el burgomaestre cuestionó que el exjefe de Estado haya criticado la compra de motocicletas, las cuales estuvieron alrededor de la polémica, pues de las 10 mil motos que ofreció para la Policía Nacional del Perú (PNP), hasta el momento, solo se han entregado 800.

“Hay un delincuente, expresidente, que dice: ‘El señor Rafael López Aliaga ha traído unas motitos’. Tiene la ostra todavía... Tremendo ladrón, delincuente y cómplice de Odebrecht. ¿Unas motitos? Son 10 mil motos, papá. Oye, PPK, no seas cínico, todavía que has robado al Perú. 10 mil motos, cosa que no hiciste en tu vida”, expresó López Aliaga.

“Y después hablas de agua para todos, mentira. Te la tiraste completamente también. Esa agua la estamos poniendo nosotros, un cañito aunque sea para la pobre gente que está arriba en los cerros de los cuales te olvidaste siempre. Se pasan gobiernos tras gobiernos hablando de este tema y nunca han hecho nada”, añadió.

Alcalde y exmandatario se criticaron mutuamente. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Ello, luego de que, en entrevista con El Comercio, el candidato presidencial de Peruanos por el Kambio (PPK) indicara que “‘Porky’ como alcalde ha sido una gran decepción”. “Ha prometido un montón de cosas irrelevantes, como motocicletas y ha hecho muy poco, salvo pelearse con los organismos internacionales y está perdiendo los arbitrajes”, explicó.

Asimismo, puso en duda los fondos municipales. “Estoy en contra de la reforma de las pensiones que se ha hecho, que no es ninguna reforma porque no se ve de dónde va a venir la plata. Es igual que lo que hablábamos de las obras de ‘Porky’. ¿Dónde está la plata, no? Siempre hay que pensar en eso”, dijo.

Revocatoria en camino

En la víspera, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió al proceso de revocatoria en su contra y deslizó que la empresa brasileña Odebrecht estaría detrás. Ello, al vincular al economista Ciro Silva, líder del movimiento que busca reunir casi dos millones de firmar para sacarlo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con Susana Villarán.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

“Es un tema democrático. Mi único comentario es que si pueden escoger a alguien que pida el planillón, que no esté vinculado a la [exalcaldesa Susana] Villarán. Ahí se ve la escoba, pues. Usted busca en Google y [Silva] aparece con la Villarán de arriba para abajo”, señaló en una rueda de prensa.

“Por eso, yo también pongo en condicional. ¿No será que Odebrecht está detrás de ese grupito? El mismo Odebrecht que aquí, en esta mesa, coimeó a la señora Villarán como ella misma lo reconoció. ¿No será que ese señor es el único que se ha prestado en esto? Es de locos. Por lo menos se busca a alguien más independiente... no a un señor que aparece al lado de la Villarán todo el tiempo, él es quien compra el kit. No sé, respeto la democracia, pero es sospechoso. No estoy mintiendo. Está con la señora con el mismo colorcito, el verde que les encanta [en referencia a dólares estadounidenses]”, siguió.