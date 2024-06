Jaime Bayly cuenta cómo el distanciamiento de sus hijas lo afecta emocionalmente: “Decepcionado”

Jaime Bayly está devastado tras alejamiento de sus hijas mayores. | Captura/YouTube/Difusión

El famoso escritor y presentador peruano, Jaime Bayly, recientemente dejó a sus seguidores en shock al confesar que la falta de atención de sus hijas mayores, Camila y Paola, le ha llevado a sentir una profunda tristeza. El popular ‘Niño terrible’ se sinceró en el más reciente episodio de su podcast de YouTube sobre la situación con sus herederas.

En dicho episodio, reveló que la relación con ellas se ha deteriorado con el paso de los años, al punto de que ya no se comunican con él para desearle un feliz Día del Padre.

En el video, el novelista contó abiertamente cómo la relación ha cambiado desde que él empezó una nueva vida al lado de Silvia Núñez del Arco. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener el vínculo familiar, las jóvenes decidieron distanciarse, lo que le provocó un enorme pesar.

“Me ha afectado que mis hijas mayores, Cami y Pai, ni siquiera me enviaron un email por el Día del Padre saludándome. Supongo que están tan contentas que se olvidaron, pero uno como papá siente el silencio, siente la ausencia,” se sinceró Bayly con sus seguidores.

Sus hijas no le responden sus mensajes

El autor de ‘No se lo digas a nadie’ también compartió cómo intentó acercarse a sus hijas en múltiples ocasiones. Tras numerosos mensajes, no obtenía respuesta directa alguna.

“A mi hija le pregunté dónde estaría en julio, agosto para visitarla, nunca contesta. Cuando hago preguntas y no contestan, pero si ella dice: ‘Papá, ¿puedes comprarme un boleto de avión a tal lugar?’, pues yo lo hago. Es desigual el intercambio, cuando yo hago lo que pido espero un saludo,” expuso con un tono de resignación.

“Estoy tristón y decepcionado, he hecho mi mejor esfuerzo como padre. No les he fallado nunca en universidad, viajes y camionetas,” sentenció Jaime Bayly, expresando su desconsuelo al sentir que sus esfuerzos no han sido valorados.

Jaime Bayly se casó en el 2011 con Silvia Núñez del Arco, a quien le dobla la edad. Tienen una hija de 12 años.

¿Por qué las hijas de Jaime Bayly se alejaron de él?

La ruptura en la relación entre Jaime Bayly y sus hijas se origina tras el complicado divorcio con Sandra Masías, madre de Camila y Paola.

En 2010, las jóvenes decidieron cambiar su apellido en Facebook como una forma de protesta ante la nueva relación de su padre con Silvia Núñez del Arco. Esta manifestación pública se dio en el contexto de acusaciones que Bayly hizo contra Masías por supuestos maltratos hacia su reciente pareja durante su embarazo.

Esta controversia marcó un punto de inflexión en la relación entre el escritor y sus herederas quienes hasta ese momento habían sido su mayor orgullo.

En 2017, el escritor regresó a Perú acompañado de su pequeña Zoé, la bebé que tiene con la escritora de 35 años. Bayly aseguró que la pequeña le hizo recordar sus raíces y su amor por Lima.

A pesar de los esfuerzos, la relación con sus hijas mayores seguía quebrantada, aunque eventualmente lograron limar asperezas.

Bayly narró que el acercamiento con las jóvenes se dio tiempo después, explicando que ambos vivieron una “Guerra Fría” durante casi cuatro años. En ese periodo, Camila y Paola se negaron a verlo y tampoco quisieron conocer a su hermana menor ni a su madrastra.

“Hemos reanudado el diálogo, nos mantenemos cerca, nos escribimos correos electrónicos con frecuencia y yo veo con gran ilusión un posible y pronto encuentro. Ha mejorado mucho, por lo menos ya nos comunicamos,” reveló el popular autor, quien se mostraba optimista cuando la reconciliación parecía más cercana.

Sin embargo, la falta de un saludo en el Día del Padre este año ha reabierto las heridas, dejando a Bayly con un profundo sentimiento de decepción.