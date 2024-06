Estrella Torres confiesa que varias mujeres le escriben a su esposo: “Él me enseña los mensajes”

Estrella Torres revela que más de una mujer le escribe a su esposo. (Foto: Captura de IG)

Estrella Torres se casó con Kevin Salas hace casi un año. Su relación sentimental se encuentra bastante fortalecida, por lo que la cantante se animó a revelar que no existen los celos entre ellos, confesando que varias mujeres se escriben a su esposo a través de Instagram.

En ese sentido, la exintegrante de ‘Corazón Serrano’ dio a conocer que su pareja le muestra los mensajes que le envían. Además, señaló que no le molesta que otras mujeres quieran conocer a su esposo, pues ella sabe perfectamente que no pasará a mayores.

“Ya llevamos nueve meses de casados más dos años de relación. Nos complementamos un montón, nos llevamos superbién, más que esposos, somos mejores amigos”, empezó diciendo durante una entrevista para Trome.

Estrella Torres junto a su esposo Kevin Salas. (Foto: Captura de IG)

“No hay celos para nada, hay chicas que le escriben, pero él me enseña los mensajes y me río. Los ojos están hechos para ver, mi esposo es un papacito y no me molesta que le tiren maicito”, sostuvo Estrella Torres sobre Kevin Salas.

En otro momento, cuando le consultaron si ella estaba dispuesta a ponerle un GPS a Kevin Salas, como han confesado que lo harían otras artistas, la cantante negó la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas para saber con exactitud en qué lugares estuvo su esposo.

“Confío mucho en mi pareja y eso es lo que nos hace dormir tranquilos. Nos sentimos bien, nuestro matrimonio está fortalecido y no hay nada que ocultar”, comentó la cantante sobre este tema que desató polémica en su momento.

Estrella Torres junto a su esposo Kevin Salas. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, sostuvo que sus peleas nunca se han debido a terceras personas, pues están muy seguros del amor que siente el uno por el otro. “Nuestras discusiones nunca han sido por terceras personas ni nada de eso. Estamos muy seguros de nuestro amor y eso hace que estemos unidos como pareja. Somos muy transparentes”, indicó.

Kevin Salas niega ser mantenido por Estrella Torres

Ante las duras críticas que recibe de manera constante en las redes sociales, donde lo tildan de mantenido de Estrella Torres, Kevin Salas decidió romper su silencio, especialmente luego que en el programa ‘Magaly TV La Firme’ se dijera que la boda de 127 mil dólares que tuvo con Estrella Torres, lo pagó solamente la cantante.

En ese sentido, el joven indicó que cuando conoció a la cumbiambera, no sabía sobre la carrera de ella y que desde hace varios años tiene una carrera profesional, habiendo trabajado varios años en diferentes empresas, además de tener sus propias empresas.

“Soy un profesional de la carrera de Administración de Empresas, he trabajado en grandes empresas y tengo negocios independientes. La pasé muy mal con una de mis empresas, se estaba terminando una investigación, por lo que no pude hablar de eso en un programa que prefiero no mencionar”, dijo.

Kevin Salas se defiende de las críticas por su relación con Estrella Torres. (Foto: Captura de IG)

Además, señaló que se convirtió en manager de Estrella Torres debido a que ella estaba teniendo muchos problemas con él. “Seguí con mis negocios independientes. Lo único que hice fue priorizar la carrera de Estrella, era un rubro nuevo para mí y pude sacar adelante a quien ahora es mi artista y esposa”, indicó.

“Si ser atento y querer lo mejor para ella, me hace blanco de tantas críticas, me seguirán viendo haciendo lo mejor para ella. Hemos pasado de todo, no hablo de desamor o infidelidad, sino que personas se aprovecharon de nosotros en los negocios. No ha habido fuerza que pueda haber afectado ni un poco nuestra unión”, sentenció.