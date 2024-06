Christian Thorsen confiesa que le disgusta que lo llamen ‘Platanazo': “La ‘chapa’ trata de ofender”

El actor recordó su estancia en esta serie nacional, la misma que le generó gran reconocimiento por parte del público. Sin embargo, se sinceró sobre el apodo que tuvo. Como se recuerda, el actor tuvo el papel de Raúl del Prado en la teleserie, a quien finalmente lo llamaron ‘Platanazo’. Thorsen señaló que pese a que puede no disgustarle que lo llamen platanazo, considera que en nuestro país se toma de una manera despectiva, pues es una clara referencia a su físico.

“Creo que este debe ser uno de los pocos países en el que la ‘chapa’ trata de ofender”, mencionó bastante escueto en la entrevista.

Christian Thorsen habla de su apodo de 'Platanazo'.

Cabe señalar que Thorsen tuvo un distanciamiento de ‘Al Fondo Hay Sitio’ luego de que su contrato no continuara más debido a que los guionistas lo decidieron así. Sin embargo, el actor lamentó que lo llamaran de un día para otro a decirle que no iba más a través de un teléfono y no tuvieran algún tipo de cariño con él por todos los años aportando a la serie.

¿Christian Thorsen podría volver a Al Fondo Hay Sitio?

Christian Thorsen se fue un poco molesto de ‘Al Fondo Hay Sitio’ por la manera en la que desistieron de sus servicios. El actor conocía que los guionistas tienen el control de los personajes y son los que deciden, quienes continúan y quienes no. Sin embargo, lamentó que la separación se haya dado de forma abrupta y solo esperaba un gracias.

“Si me hubieran dado la mano, me hubieran mirado a los ojos y me hubieran dicho muchas gracias por tu chamba, yo no hubiera hecho nada”, dijo el reconocido actor peruano sobre este tema a Trome.

Christian Thorsen habla sobre su inesperada salida de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Resaltó que estuvo durante 7 años en la teleserie y que pese a que podían saber que su personaje no iba para más, solo esperaba algún tipo de reconocimiento para su labor en este tiempo. “Nosotros sabemos bien que el personaje llega a un punto en que el guionista no quiere que estés más, pero debieron decir gracias por tu chamba”, relató el actor.

En otro momento, se refirió a la posibilidad de volver a la serie con su entrañable personaje. Sobre ello, señaló que tiene muy buenos recuerdos de la ficción y aunque no ha cerrado la posibilidad, tendría muchas condiciones para poder decir que sí. Confesó que ha vuelto a ver algunos capítulos de los que fue parte.

“Creo que pondría muchas condiciones y no estoy seguro de que las acepten... Sí (me gustaría regresar), yo pasé un muy buen momento ahí, lo disfruté muchísimo, la pasaba muy bien. A veces veo los capítulos anteriores porque los disfruto, creo que hemos hecho cosas muy bonitas. Siempre la pasé bien, siempre fue muy bonito estar ahí, pero uno no debe estar donde no quieren que esté”, indicó a Perú 21.