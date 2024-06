Jefferson Farfán cuenta cómo reaccionó Magaly Medina cuando le rechazó entrevista en Rusia: “Se fue como el Chavo”

Jefferson Farfán contó cómo reaccionó Magaly Medina cuando le canceló entrevista en Rusia.

Fue en el año 2018 que Magaly Medina viajó hasta Rusia en busca de Jefferson Farfán para hacerle una entrevista. Aunque en ese tiempo el exdeportista estaba próximo a jugar el Mundial, la ‘Urraca’ no quería desaprovechar la oportunidad de conversar con él y consultarle sobre algunos temas de farándula.

Cabe recordar que, años anteriores, el popular ‘Foquita’, si le había concedido entrevistas a la figura de ATV, cuando vivía en Alemania y ostentaba de sus riquezas, pero las críticas de la conductora de televisión habrían resquebrajado ese lazo de amistad.

Es así que, 6 años más tarde, Jefferson Farfán decidió pronunciarse al respecto. En conversación con ‘Cuto’ Guadalupe en su podcast transmitido por Trome, el exintegrante de Alianza Lima contó detalles de su fallido encuentro. En la conversación, Farfán desmintió la versión de Medina y afirmó que nunca pactó una entrevista con Medina y que ni siquiera pasó por su cabeza tener esta charla, pues no es algo que le interese.

Jefferson Farfán habló sobre la entrevista frustrada de Magaly Medina. (Foto: Captura de IG)

“Nunca hubo un pacto para una entrevista con la señora Magaly Medina, no lo haría tampoco jamás, no me interesaría. El coordinador habló conmigo directamente y me dijo que la entrevista iba a ser por el tema del mundial de Rusia, pero con un canal deportivo, yo no sabía que la señora tenía un programa, creo que en canal 2, pero el coordinador me dijo que era una entrevista con una persona para hablar de fútbol por el mundial. Yo accedí a la entrevista y le pregunté quién me iba a entrevistar, me dijo que estaban escogiendo a quién iba a mi casa, obviamente confié en la persona”, mencionó.

Se encontró a Magaly en su casa, pero no conversó con ella

Cuando llegó el día de la entrevista, Farfán se alistó para recibir a los periodistas en su casa en Rusia; sin embargo, se dio con la sorpresa de ver a Medina. En ese momento, por respeto, decidió saludarla, pero salió del lugar y se fue directo a su cuarto, de donde no salió porque se negó a tener la charla y así lo hizo saber a la persona que lo había coordinado.

“Me bañé rápido, llegué a mi casa y me encuentro a la señora Magaly dentro de mi casa, yo sorprendido, por respeto, la saludé, también a su esposo y subí a mi cuarto. Llamé al coordinador y le dije ‘qué es esto, tú quedaste que me iba a entrevistar alguien del fútbol, que íbamos a hablar del mundial de Rusia’, me dijo que todo se había dado de última hora y le dije ‘no va’”, mencionó al inicio.

Magaly Medina

Tras ello, notó que había cierto descontento en el primer piso de su hogar, incluso logró escuchar algunos gritos de la conductora peruana hacia su productor, quien ya tenía todo listo para la entrevista. “Escuchar la voz de abajo... la señora gritaba ‘Julioooooo’, como diciendo ‘qué pasa’, porque yo entré a la casa y las cámaras ya estaban prendidas, estaba todo instalado para yo sentarme y le dé la entrevista”, acotó.

Finalmente, pese a los ruegos, Farfán se negó completamente a dar la entrevista y aseguró que no era su responsabilidad que le pusieran al frente a alguien que no tiene nada que ver con el fútbol, por lo que confesó que Magaly Medina se fue ‘como el Chavo’.

“Julio me decía ‘por favor, tenemos que hacer la entrevista sí o sí porque me van a botar’, le dije que no era mi problema y se tuvo que ir como el Chavo, por donde vino”, sentenció sobre el tema.