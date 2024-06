Andrés Hurtado pierde los papeles con su equipo de producción por cometer error en vivo: “Lárguense”

Andrés Hurtado pierde los papeles con su equipo de producción y les lanza una amenaza. | Sábado con Andrés.

El carismático conductor de ‘Sábado con Andrés’, Andrés Hurtado, no pudo ocultar su frustración durante la última transmisión en vivo del programa. Un problema técnico con uno de los parlantes desencadenó una serie de críticas y un llamado de atención directo a su equipo de producción.

Desde los primeros minutos de la emisión, Andrés Hurtado detuvo el programa para señalar que uno de los parlantes no funcionaba correctamente. Visiblemente molesto, cuestionó por qué no se había revisado el equipo con anticipación.

“No funciona. Cien personas en producción y no saben que no funciona el parlante”, expresó Hurtado, dejando clara su irritación tanto con el equipo técnico como con la organización del programa.

Andrés Hurtado no le gusta que le recuerden sus orígenes.

La molestia de Hurtado fue en aumento y, sin importarle estar en vivo, continuó con sus críticas. Dirigiéndose a José, un miembro de su equipo, subrayó la necesidad de mayor atención y respeto tanto para el público como para él mismo.

“Que alguien de producción esté atento. Por lo menos José que tu gente esté atenta. Hay que tener un poco más de respeto, tanto para el público como para mi persona. Si a los ingenieros de sonido no les importa, pues a nosotros sí nos importa”, manifestó el conductor.

El punto álgido de su enojo llegó cuando Andrés Hurtado, ya sin contener su indignación, sugirió que aquellos que no estén interesados en el programa deberían renunciar. “Les pido por favor un poco de respeto. No les voy a estar llamando la atención a cada rato en el programa en vivo, porque una cosa es una broma y otra una falta de respeto. Si no les interesa el programa, pues lárguense. Perdón público pero no se puede aceptar eso. Diez años por gusto y diez años por las puras están acá”, finalizó.

Andrés Hurtado aseguró que volverá a contratar a su productor.

Marcelo Tinelli se reúne con Andrés Hurtado

Marcelo Tinelli, reconocido conductor de televisión, se encuentra actualmente en Miami, Estados Unidos, para apoyar a la selección argentina en la Copa América. Antes de partir de Buenos Aires, la pareja de Milett Figueroa recibió en su vivienda al presentador peruano Andrés Hurtado, a quien le confirmó que pronto visitará nuestro país.

En su cuenta de Instagram, el conductor de ‘Sábado con Andrés’ compartió imágenes del encuentro que tuvo con Marcelo Tinelli a inicios de mayo. En el clip, Hurtado le preguntó si mantenía su compromiso de visitar Lima, tal y como anunció en los primeros días del año. El argentino no dudó en ratificarlo, expresando con entusiasmo: “Voy a ir a Perú, totalmente”.

El conductor de ‘Showmatch’ mostró su emoción no solo por el viaje, sino también por la gastronomía peruana, haciendo alusión a la experiencia culinaria que le ha ofrecido Milett Figueroa en su tiempo de convivencia. “Ya comí un ceviche de verdad, Milett me lo hizo bien, yo como ceviche de Perú siempre”.

Marcelo Tinelli se reúne con Andrés Hurtado y anuncia su llegada al Perú.