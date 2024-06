Bank of America advierte que Perú ya no es ejemplo de crecimiento económico

Economía peruana registra crecimiento de 2,85% en febrero 2024. Foto: composición Infobae/Andina

Alex Müller, director-head economist for Andean Region, Central America & Caribbean de Bank of America, alertó que el Perú ya no es ejemplo de crecimiento económico por la recesión y la inestabilidad política que sufre.

Detalló que existe una lista de 33 países de América Latina y el Caribe con crecimiento económico destacable en 2024, pero el Perú no figura allí. En cambio sí se encuentran Uruguay, Costa Rica, Guyana, Guatemala y República Dominicana, países donde la aceptación del presidente es alta.

“Antes de la pandemia el Perú era un país bastante fuerte que destacaba en el ámbito regional. Ahora diría que su historia de crecimiento forma parte del promedio. De los 33 países de América Latina y el Caribe con historias de crecimiento que destacan en 2024, el Perú no es una de ellas”, indicó en su presentación en un evento organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Sobre los precios de los metales, aclaró que sus precios se encuentran en un ciclo positivo, pero que no está teniendo el impacto que se espera por la constante crisis política.

Explicó que los precios altos no se traducen en un mayor dinamismo de la inversión minera, ya que existen obstáculos que dificultan la realización de estos proyectos.

“Luego de Quellaveco no hay ningún proyecto muy grande. Y aquellos que son grandes están en una etapa muy temprana y no están moviendo la economía”, dijo.

Respecto a la inestabilidad política que aqueja al Perú, Alex Müller comentó que una de las causas es el pesimismo de parte de los inversionistas por los constantes conflictos en el gobierno y el Congreso.

“No veo que vaya a haber un boom de la inversión privada en las condiciones políticas actuales y menos con las elecciones presidenciales acercándose”, agregó.

Ministro de Economía responde a cifra del PBI de Julio Velarde: "Ojalá no se equivoque"

Pese a este panorama, Müller expresó su optimismo sobre el futuro de la economía peruana a largo plazo. Por ejemplo, una vez que se activen los proyectos mineros pendientes, estos podrían contribuir con 20 puntos del PBI y fomentar la inversión en los próximos 10 años.

Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito (BCP), compartió una opinión similar. Para él, en los últimos 30 años, Perú ha logrado avances significativos, como la expansión de la clase media.

Prieto añadió que en el futuro el país tiene el potencial para duplicar su producción de cobre y seguir el camino hacia el desarrollo. Sin embargo, enfatizó que para lograrlo es fundamental mantener los pilares de la estabilidad económica.

Perú cae en Ranking de Competitividad Mundial 2024

Perú se sitúa en el puesto 63 de 67 países en el Ranking de Competitividad Mundial 2024, según los resultados presentados por Centrum PUCP y el Institute of Management Development (IMD) de Suiza. Este resultado iguala el peor desempeño histórico del país, registrado en 2022. Perú obtuvo una puntuación de 43.4 puntos, una disminución respecto a los 48.1 puntos del año anterior.

Estos sectores aumentarían el sueldo a sus trabajadores dada las mejores expectativas de la economía peruana este 2024. - Crédito Composición Infobae/Andina

En el pilar de desempeño económico, Perú ha descendido del puesto 53 al 60, reflejando debilidades en la economía doméstica y el comercio internacional. En cuanto a la eficiencia del gobierno, la caída también es notable, ubicándose en la posición 55 frente al puesto 50 del año anterior. Estas caídas resaltan la necesidad de fortalecer las áreas institucionales y financieras del país.

El pilar de infraestructura es el más débil para Perú, situándose en el puesto 63. Las deficiencias en infraestructura básica, tecnológica y científica siguen siendo los principales obstáculos para el desarrollo económico.

En cuanto a la eficiencia empresarial, Perú ha descendido hasta el puesto 60 en comparación con el año anterior. Esto pone de manifiesto problemas en la productividad, gestión empresarial y condiciones del mercado laboral.