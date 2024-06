Tiktoker ‘La Mana’ se disculpa con Deyvis Orosco y asegura que acusación de infidelidad fue un mal entendido

Deyvis Orosco le habría sido infiel a Cassandra Sánchez, según tiktoker | Trivu - Youtube

La conocida tiktoker ‘La Mana’ ha causado un gran revuelo al revelar una supuesta infidelidad del cantante Deyvis Orosco hacia su pareja Cassandra Sánchez. Según las declaraciones de la creadora de contenido, el cumbiambero habría tenido una relación extramatrimonial con una amiga de ella, también cantante, durante un concierto al que asistió la propia organizadora del Miss Perú.

En una reciente entrevista, ‘La Mana’ no dudó en expresar sus críticas hacia el comportamiento del popular ‘Bomboncito’. “No estén dando de más por ellos porque al final se van con otras en algún evento”, afirmó. La tiktoker detalló que en una ocasión específica, Orosco habría dejado a Cassandra en otro vehículo mientras él se iba con su amiga después del concierto.

“Yo conozco a una amiga mía que salía con él, que era como que estaba en un concierto, él se iba con ella (la amiga) y a su mujer la mandaba en otro carro”, dijo sobre el tema.

Revelan supuesta infidelidad de Deyvis Orosco, esposo de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

La creadora de contenido fue tajante en su juicio sobre la fidelidad de Deyvis Orosco. “Ese es per...”, insinuó, sugiriendo que el cantante tiene un historial bastante largo de infidelidades.

Cuando se le preguntó sobre cómo se conocían su amiga y Deyvis Orosco, ‘La Mana’ explicó que ambos pertenecen al mismo ambiente musical. La amiga en cuestión es cantante y, según la tiktoker, no es la primera vez que Orosco habría tenido aventuras fuera de su relación oficial. “Obviamente tuvieron algo ahí. Ellos son del ambiente musical”, afirmó.

Además, ‘La Mana’ aseguró conocer a varias otras mujeres que han tenido encuentros con Deyvis Orosco, reforzando su postura sobre la supuesta infidelidad del cantante. “Conozco también varias chicas que han tenido cosas ahí con el muchacho”, agregó.

Deyvis Orosco habría engañado a Cassandra Sánchez con una expareja. Captura/Instagram

‘La Mana’ se disculpa con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez por dejar entrever infidelidad del cantante

Luego de todo el revuelo que se generó por sus declaraciones, ‘La Mana’ utilizó su cuenta de Instagram para enviar un extenso mensaje, donde se disculpa con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez por sus recientes declaraciones. Ella señala que cometió un error al hablar sobre este tema y que todo se trató de un malentendido, dando a entender que la infidelidad de la que habló, nunca existió.

“Primero paso a escribir que reitero mis disculpas a Deyvis y su esposa por los titulares que entiendo de los medios es su trabajo. El error fue mio porque no venía al caso hablar de ello y en este camino que tengo de creadora de contenido de comedio sobre espectáculo, seguramente este no será mi primer error, pero uno tiene que reconocerlos para mejorar y avanzar”, indicó.

Asimismo, agradeció a los artistas que se han tomado su tiempo para trabajar con ella en los últimos meses. En ese sentido, también se mostró muy feliz por todo el apoyo que ha recibido de sus seguidores y de las personas que realmente la conocen.

“Siempre he tenido un buen ambiente con todos los artistas que les hago contenido y también les agradezco a ellos por darme un poco de su confianza. Me interesa mucho los comentarios de los que sí me conocen. Yo creo que uno no puede avanzar sin aceptar sus errores. Gracias a los seguidores que siempre están constantemente apoyándome y por mí cierro este tema que ya no hay más que hablar”, comentó.

'La Mana' se disculpó con Deyvis Orosco por acusarlo de infidelidad. (Foto: Captura de IG)