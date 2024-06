Melissa Paredes es tildada de 'fría' por volver a contratar a fotógrafo de su anterior boda con Rodrigo Cuba.

Fuertes declaraciones. La exconductora de ‘América Hoy’, Melissa Paredes, sorprendió a sus fieles seguidores al anunciar recientemente su compromiso con el bailarín Anthony Aranda, generando revuelo en las redes sociales. La modelo ya ha fijado la fecha para su matrimonio el próximo agosto, compartiendo románticas fotografías.

Sin embargo, algo ha suscitado preocupación entre sus seguidores, y es la elección de Rolando Oquendo, el mismo fotógrafo de su boda anterior con su expareja y padre de su hija, Rodrigo Cuba, lo cual ha generado críticas entre algunos usuarios, quienes opinan que la decisión fue poco sentimental.

Ante estas observaciones, Paredes no dudó en responder a través de una dinámica de preguntas en sus redes sociales: “¿Cómo que me pasé de fría? ¡Te pasas! Se pasan de verdad, si no saben mejor ‘shhh’. Rolando es amigo desde hace mil años, es que es obvio que voy a seguir trabajando con ellos de la mano porque son maravillosos”, expresó la modelo.

Melissa Paredes y Anthony Aranda revelan detalles de su boda.

Según Paredes, junto a Anthony Aranda han optado por confiar nuevamente en el especialista y en su productora para inmortalizar los momentos más especiales de su boda. A pesar de que el fotógrafo haya capturado la boda anterior de Melissa con Rodrigo Cuba, la pareja ha decidido que él continúe siendo parte de los recuerdos más preciados de la modelo en esta nueva etapa de su vida, ya que ella confía en su trabajo.

Además, otro seguidor cuestionó si estaba lista para casarse nuevamente y si tenía miedo al fracaso. Paredes respondió con firmeza: “Quien tenga miedo de fracasar en esta vida, entonces que no viva. Lo ideal es aprender de eso (de los fracasos) y salir adelante, seguir adelante, pero miedo al fracaso, yo no le tengo, sino, uy olvídate, viviría infeliz toda mi vida, estancada en un solo lugar por el miedo y el miedo no nos trae nada bueno”, comentó.

Vale recalcar que, Melissa y Anthony sorprendieron a todos durante un viaje al parque de atracciones Disney World en 2023, cuando la modelo anunció su compromiso a través de románticas fotos. Fue un momento inolvidable en el que el bailarín tomó la iniciativa, y juntos compartieron la noticia en las redes sociales, emocionando a sus seguidores con esta hermosa declaración de amor.

Melissa Paredes es tildada de 'fría' por volver a contratar a fotógrafo de su anterior boda con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes y Anthony Aranda planifican una boda íntima y especial

La pareja formada por Melissa Paredes y Anthony Aranda ha decidido que su enlace matrimonial será un evento estrictamente privado. “Sí, sí, es la idea que sea muy privada porque es algo muy íntimo, muy de nosotros”, expresó la emocionada modelo. “Solo irá la gente que queremos, que nos quiere, que nos aprecia, que apreciamos y que queremos que esté ahí en este día tan especial. De hecho, la idea al inicio era una y ahora es otra, pero igual sigue siendo algo íntimo”, agregó.

En cuanto al vestido, Melissa reveló que hasta ahora no ha mostrado el diseño que lucirá en ese día tan especial. “Sí, ya lo tengo, ya lo tengo, falta que lo ajusten, ¿verdad? Tenía que ir ahora en junio que lo ajusto. No sé cuándo, creo que a partir del 15. Creo que ahora me van a llamar, me imagino, o tengo que llamar, no sé, vas a recordar, voy a ver eso, pero sí, ya lo tengo y no es ninguno de los vestidos que han visto hasta ahora. Es totalmente diferente”, compartió entusiasmada.

Melissa Paredes es tildada de 'fría' por volver a contratar a fotógrafo de su anterior boda con Rodrigo Cuba.