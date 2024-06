Yahaira Plasencia lució atrevido vestido junto a Sergio George en los Billboard Mujeres Latina en la Música

Yahaira Plasencia lució atrevido look en los Billboard Mujeres Latina en la Música | Instagram/@yahairaplasencia

Yahaira Plasencia deslumbró en la gala de los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, llevada a cabo este último sábado 8 de junio en Miami, Estados Unidos. El evento, que celebra la contribución de las mujeres latinas a la industria musical, contó con la presencia de grandes estrellas como Gloria Estefan, Ana Bárbara, Camila Cabello y La India.

La cantante peruana, conocida como la ‘Reina del Totó’, no ocultó su emoción al formar parte de esta prestigiosa ceremonia. A través de sus redes sociales, Plasencia compartió fotografías de su paso por la alfombra roja en compañía de su exproductor Sergio George, donde lució un atrevido vestido verde militar.

“Amando las oportunidades que me da Dios. Estoy muy contenta de vivir estas experiencias, de estar cerca de tantas estrellas y ver cómo luchan día a día por seguir con su carrera y yo voy PA ESO”, escribió la salsera en su cuenta de Instagram.

Yahaira Plasencia en la alfombra roja de los Billboard Mujeres Latina en la Música 2024.

Yahaira Plasencia también utilizó sus redes para restar importancia a las críticas recibidas tras su debut como conductora de televisión y el lanzamiento de su podcast. “Siempre lo dije, esta carrera solo es para valientes, te vas a caer mil veces, pero levantarte y vencer el miedo es el objetivo. ¡inténtalo siempre!”, comentó.

Yahaira Plasencia fue acompañada de Sergio George, su exproductor musical, al importante evento. Getty Images

‘Pato’ Quiñones habría cuestionado a Yahaira Plasencia

Patricio Quiñones, conocido como ‘Pato’ Quiñones, generó controversia al criticar a los artistas que presumen su presencia en alfombras rojas de eventos internacionales, un hecho que no considera un logro significativo. Las declaraciones fueron hechas durante su participación en el programa de YouTube de Carlos Orozco.

Durante la entrevista, la expareja de Milett Figueroa quien ha trabajado con figuras del reggaetón como Daddy Yankee, discutió su trayectoria profesional y su experiencia en escenarios internacionales. El bailarín opinó que algunos artistas peruanos exageran la importancia de asistir a premiaciones internacionales como invitados, considerándolo más una estrategia de relaciones públicas que un verdadero reconocimiento a su carrera.

Pato Quiñones considera que ir a una alfombra roja no es un logro, y usuarios se lo recuerdan a Yahaira Plasencia

“Ir en una alfombra roja no es un logro. Eso es PR (relaciones públicas). Es (relaciones públicas). Tú contratas a alguien o alguien te invita, es una invitación y tú vas. (...) Pero es que eso no es un logro. Y no puedes tú pensar que porque subes las fotos en Instagram, tú estás logrando algo en tu carrera. Tú estás logrando humo. Que la gente vea. Ah, mira, está con tal, está con tal, está con tal, tiene foto con tal. ¿Pero qué estás haciendo en tu carrera? Eso no lo tienes que publicar. Para mí, yo voy a una alfombra roja para hacer contactos”, aseveró.

Estas afirmaciones provocaron una reflexión entre los usuarios, quienes decidieron etiquetar a Yahaira Plasencia en la publicación, dado que la cantante de salsa actualmente se encuentra en los Estados Unidos participando en eventos y posando junto a figuras destacadas de la industria.

Yahaira Plasencia se codea con Marc Anthony en los Latin American Music Awards en Las Vegas. Instagram.

Yahaira Plasencia se despidió de ‘Al Sexto Día’

Yahaira Plasencia anunció su despedida como conductora del programa ‘Al Sexto Día’ este sábado 1 de junio, durante su última aparición en el espacio televisivo. La cantante de salsa expresó su agradecimiento a todo el equipo de producción y aclaró que su salida se debe al término de su contrato y no a una decisión de la gerencia de Panamericana TV.

“Cuando yo firmé contrato, esto tenía un inicio y un fin lamentablemente. Me voy a Miami en los próximos días a continuar con mi carrera, no a vivir”, manifestó.

En sus minutos finales como presentadora, Yahaira Plasencia abordó las críticas recibidas por su desempeño en el programa. “Sí, soy nueva en la conducción, pero me he divertido un montón, estoy aprendiendo. Me despido con un nudo en el corazón. De verdad, gracias a todo el mundo por apoyarme porque sí, he recibido muchas críticas, pero siempre me he considerado una mujer fuerte, que siempre está con la cabeza en alto”, expresó la intérprete.

Yahaira Plasencia aclaró que firmó contrato con Panamericana TV solo por cuatro meses.