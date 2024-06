Darinka Ramírez defendió a Jefferson Farfán por comentario racista: “Vuelve al colegio”

Darinka Ramírez defendió a Jefferson Farfán de comentario racista y mandó al colegio a usuario.

Darinka Ramírez no dudó en defender a Jefferson Farfán, el padre de su hija, ante un usuario que le cuestionó cómo se embarazó de una persona afrodescendiente. La influencer le pidió al seguidor que vuelva al colegio para que pueda solucionar su pregunta.

Ramírez y el exfutbolista han demostrado tener una buena relación pese a que no son pareja. Incluso, ha expuesto el gran cariño que siente por Maialen Farfán, primera hija de Jefferson, y doña Charo, abuela de su pequeña.

“Cómo te embarazas de un negro”, fue la interrogante del usuario. “Vuelve al colegio y que te enseñen cómo te crearon”, respondió la modelo, agregando un emoticon de risa.

Sin embargo, no fue la única pregunta que se animó a responder. Una usuaria la felicito porque el padre de su hija estaba siendo presente, a diferencia de su caso. “El amor y atención no se ruega, dale todo el amor que tienes a tu bebe. Abrazos”, fueron las sinceras palabras de Darinka, que no desmintió la percepción de la usuaria.

En más de una oportunidad, Jefferson Farfán ha subido fotos con su hija en sus redes sociales desde que hizo público la existencia de la pequeña.

Consultada por si aceptaría ser entrevistada en un podcast, ya que está de moda este formato, la influencer indicó: “Está de moda generar, no me veo. Sé que van a querer preguntar de todo”.

Darinka Ramírez también respondió sobre lo que piensa de las críticas o comentarios en contra de ella. “Entiendo y respeto. Sé que es parte de... lo malo solo ignoro”, dijo de forma tajante.

En esta dinámica dejó en claro que solo trata de mostrarse tal cual es y siempre lo ha hecho. Hoy en día que tiene una hija, solo se preocupa en demostrar lo mucho que la ama. “No hay por qué presumir nada ni captar atención por alguien, lo único que transmito es el amor a mi hija. Siempre usé mi cuenta de la forma que la llevo, pero ahora tengo un mini extra”, indicó, en referencia a su maternidad.

Además, resaltó que no es perfecta y siempre se esfuerza por ser una buena persona y madre. “También me equivoco, pero ahí vamos aprendiendo. Me queda aún mucho por aprender con mi Lu. En un cerrar de ojos ya la veo con su uniforme”, dijo bastante ilusionada.

Ramírez también respondió a un usuario que le consultó si le gustaría tener otro hijo. La expareja de Jefferson Farfán dejó la puerta abierta. “Ahora pienso que no, pero quién sabe cambie de opinión”, escribió.

Darinka Ramírez aclara a usuario que dice que se aseguró con pensión

No es la primera vez que la modelo responde a los usuarios de Instagram y enfrenta a los críticos. En una ocasión, decidió responder a una persona que dijo que se aseguró con la pensión tras haber dado a luz a la hija de Jefferson Farfán.

Esta vez, abrió la popular caja de preguntas de Instagram y algunos cibernautas le dejaron unos comentarios un poco incisivos, pero no se amilanó y respondió a muchos para dejar callados a quienes tenían malas intenciones con ella.

“Los logros que hace cada persona son personales y bien merecido que disfrute. Y solo te responde a ver si con eso dejan de poner tonteras”, dijo en un inicio.

Luego expresó que no siente que su hija sea un logro y que estará en sus manos inculcarle valores y respeto hacia los demás. “Mi logro no es mi hija, ahora mi logro será enseñarle a ser una buena persona y que no haga daño desde tirar un papel al piso hasta dañar una persona. Creen buenas personas que ya este mundo está muy maltratado”, sentenció.

