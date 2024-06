Sofía Franco debuta como corresponsal en la televisión mexicana: “Acá todo empieza por el respeto”

Sofía Franco debuta como corresponsal en México. | Imagen Televisión

Sofía Franco ha dado un paso significativo en su carrera al debutar como corresponsal de ‘De primera mano’, popular programa transmitido por Imagen Televisión en México. En esta nueva etapa, expresó su satisfacción por la oportunidad de trabajar en un mercado altamente competitivo, al cual se refirió como el “Hollywood Latino”.

La adaptación de la conocida conductora peruana a su nuevo rol ha sido evidente, y su primera tarea en este contexto fue entrevistar a Bacilos, la conocida banda musical, en el marco del lanzamiento de su sexto álbum, ‘Pequeños Romances’.

“Es un paso importante colaborar con Imagen Televisión, un canal tan exitoso en el medio mexicano que este año se repotencia con diferentes talentos para liderar la sintonía con programas de entretenimiento y espectáculo”, comentó a un medio local.

Sofía Franco como reportera en programa mexicano. | Captura de TV

Sofía Franco y sus nuevos planes en México

Desafiante y decidida, Sofía Franco dejó claro que no piensa quedarse quieta. No solo sigue activa en la televisión mexicana, sino que también prepara el lanzamiento de su propio canal de YouTube.

En este nuevo proyecto, planea presentar contenido variado con la participación de personajes tanto del país azteca como de Perú. “Sigo con las mismas ganas de siempre de hacer televisión y de retomar mi labor como presentadora, y a la vez lanzar en este buen momento mi canal de YouTube”, agregó.

Publicación de Sofía Franco en su debut en México. | Instagram

¿Qué dijo Sofía Franco sobre las críticas?

Aunque su vida profesional en México parece florecer, Sofía no es ajena a las críticas en su país de origen. Ella reconoció que los comentarios destructivos en Lima fueron frecuentes, pero su enfoque ha cambiado.

“Cuando dejé de preocuparme por la crítica de ciertos personajes realmente me encargué de ser feliz y de seguir enfocada en mis proyectos y en mi vida”, señaló. También, expresó su deseo de que la televisión peruana evolucione hacia una crítica más constructiva. “Ojalá algún día cambie la televisión peruana para bien que generen críticas constructivas no destructivas”, declaró al medio.

Sofía mencionó que en este país, el trabajo se desarrolla en un ambiente de respeto, lo cual valora profundamente. “Acá todo empieza por el respeto como corresponde y además de que existe un límite”, dijo, apuntando a una cultura laboral que considera más saludable y propicia para el desarrollo profesional.

La nueva etapa de Sofía Franco en México. | Composición/Infobae

Álvaro Paz de la Barra no quiere darle el divorcio

En una entrevista para ‘Estás en Todas’, dentro de su secuencia titulada ‘Historias Verdaderas’, Sofía Franco compartió detalles hasta ahora desconocidos de su vida personal. La comunicadora abordó temas como la relación con su padre sordomudo, un accidente devastador que sufrió a los 15 años y su polémico matrimonio con Álvaro Paz de la Barra.

Durante la charla, también abordó la pelea pública con Silvia Cornejo, un evento que acaparó titulares en su momento. Ella manifestó su arrepentimiento por cómo se manejó la situación y expresó su deseo de cerrar ese capítulo de su vida.

Uno de los temas más esperados fue su matrimonio con el ex alcalde de La Molina. Franco reveló que lo conoció en el estacionamiento de Larcomar y, aunque su relación comenzó con promesas de amor eterno, enfrentaron diversas dificultades que llevaron a su separación.

Sofía Franco revela que Álvaro Paz de la Barra se niega a darle el divorcio. | Estás en Todas.

“No es que aposté por el amor, sino que cuando uno se casa piensa que es para siempre. Sin embargo, la vida nos enseñó, nos ayudó a madurar”, explicó. La separación ha sido mediática, y mencionó que aún no han concretado el divorcio debido a la negativa del exburgomaestre a firmar los papeles.

“El matrimonio no se pudo dar, pero no nos hemos divorciado. Falta esa parte, pero él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación, entonces por ahora no urge el papel”, dijo.