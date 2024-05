Patricia Benavides: PJ agenda audiencia de suspensión temporal contra investigada fiscal para el 22 de mayo

Audiencia de pedido de suspensión del cargo por 36 meses será revisado el 22 de mayo. Composición Infobae.

Este miércoles 15 de mayo, la Fiscalía de la Nación presentó una requerimiento de suspensión ante el Poder Judicial en el desarrollo de las investigaciones en contra de la Fiscal Suprema Patricia Benavides, quien se encuentra fuera de la dirección de la institución tras denuncias de la existencia de una presunta organización criminal que presuntamente lideraría. Como respuesta a este requerimiento, el Poder Judicial ya ha anunciado la fecha para revisar esta solicitud, que quedará a cargo de la sala dirigida por el juez Juan Carlos Checkley.

Según lo anunciado por el comunicado oficial del Poder Judicial, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha agendado este pedido para retirar del cargo a Benavides Vargas de manera temporal y por un periodo de 36 meses para el próximo miércoles 22 de mayo a partir de las 9:30 a. m; el cual se llevará a cabo de manera virtual. El requerimiento fue planteado por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, del que está a cargo la fiscal Delia Espinoza.

Así lo hizo saber la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial con el oficio N°00002-2024-11-5001-JS-PE-01 presentada el pasado 14 de mayo, se detalla “que el día miércoles 22 de mayo de 2024 a las 9:30 horas, mediante el aplicativo Google Meet, se realizará la audiencia de Requerimiento de Suspensión de Derechos en su Modalidad de Suspensión Temporal en el Ejercicio del Cargo en el marco de la investigación preliminar seguido contra Liz Patricia Benavides Vargas (...) por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.

Las investigaciones contra Patricia Benavides

Como se sabe, estas investigaciones dieron inicio en enero de este año, tras revelarse la investigación emprendida por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder conocida como ‘La Fiscal y su Cúpula en el Poder’; en la que advertía la presunta comisión de hechos ilícitos entre funcionarios de confianza de Benavides en el Ministerio Público. El escándalo fue tal que suscitó la salida de Benavides.

Sin embargo, el EFICCOP no tenía la competencia para investigar casos contra Patricia Benavides, por ser una funcionaria de alto cargo, muy superior al de dicho Equipo Especial; por ello, el pasado 6 de enero, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, estableció la competencia de un nuevo despacho a cargo de la Fiscalía Suprema encargado de la investigación contra Benavides, a fin de que este cuente con las competencias válidas para efectuar diligencias.

En la práctica, estas investigaciones debían ser atendidas por el Fiscal Supremo Juan Carlos Villena Campana, sin embargo, estaba impedido de dirigir las pesquisas por estar comprendido entre los testigos de uno de los casos que se le imputa a Benavides; por las presuntas coordinaciones con miembros del Congreso a fin de que se pueda gestar la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien ha sido recientemente repuesta por una decisión del Poder Judicial.

Comunicado de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos

Poder Judicial también ratificó la competencia de Delia Espinoza para investigar a Patricia Benavides

Además, estas las competencias fueron fijadas no solo por el titular del Ministerio Público, sino también por el mismo Poder Judicial, que en una tutela de derechos requeridos por uno de los investigados de Delia Espinoza, determinó que “en toda la causa, sino específicamente en lo que corresponde a Benavides Vargas. En cuanto a su patrocinado Tello Montes el artículo 1 de la ley 27399 señala que, para investigar a los aforados, es el fiscal de la Nación, no uno delegado porque no existe norma que permita al fiscal de la Nación delegar sus facultades”.

Esta decisión fue inicialmente tomada por el juez Juan Carlos Checkley y, posteriormente, fue refrendada por el juez supremo Saúl Peña Farfán, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria; quien revisó el caso del congresista Tello en el que se fija la competencia y que, además, sirve como antecedente para cualquier requerimiento con base a ese tema que la defensa de Benavides vaya a realizar.