Nicola Porcella expresa buenos deseos hacia Angie Arizaga y su embarazo: “Se lo merece”

En medio de un ambiente de expectativa y emoción, Angie Arizaga, conocida figura de la televisión peruana, comparte la dulce espera de su primer hijo junto a Jota Benz. Esta noticia, que ha llenado de alegría a sus seguidores, marca una etapa de plenitud y nuevos comienzos para Arizaga. Eso lo sabe su expareja, Nicola Porcella, quien regresó a Perú desde México y se pronunció al respecto.

Después de estar varios meses por México, Nicola Porcella fue abordado por reporteros al llegar al Perú, donde no solo le preguntaron por su retorno al país, sino que también aprovecharon en consultarle sobre el embarazo de su exnovia, Angie Arizaga, con Jota Benz.

A pesar de la controversia que rodeó su relación en el pasado, Porcella se mostró sereno y positivo ante las cámaras, expresando buenos deseos para la pareja que espera un varoncito.

“Todo el mundo sabe cómo fue”, señaló Porcella, evitando profundizar en los detalles conflictivos que tuvo su antiguo romance con Arizaga. Sin embargo, su mensaje principal fue de buenos deseos hacia ella en esta nueva fase de su vida que tiene como madre primeriza.

Nicola Porcella retorna a Perú y sorprende al responder pregunta sobre Angie Arizaga. | Willax

“Yo no voy a hablar mal de nadie, tampoco voy a mentir, todo el mundo vio cómo era, vio una parte, no vio todo, pero yo le deseo lo mejor del mundo”, fue lo que opinó Nicola acerca del romance que tuvo en su momento con la ex chica reality y que terminó de una forma bastante conflictiva.

“Sé que va a ser mamá, se lo merece, ella siempre buscó eso”, afirmó Porcella, destacando el anhelo de Arizaga por la maternidad. Asimismo, el amigo de Wendy Guevara enfatizó su deseo de mantenerse al margen, respetando la distancia y la vida actual que vive tanto él como su expareja, ahora con su nueva familia.

“Cada uno está en lo suyo. Son temas que ya no quiero ni tocar”, comentó, subrayando su decisión de no involucrarse ni opinar más allá de sus buenos deseos. El pronunciamiento de Nicola Porcella sobre el embarazo de Angie Arizaga refleja una madurez y respeto hacia su ex pareja y su actual situación.

Angie Arizaga y Jota Benz: la alegría de un nuevo comienzo

La relación entre Angie Arizaga y Jota Benz ha sido motivo de alegría y buenos comentarios entre sus seguidores. La pareja, que ha compartido abiertamente su felicidad y expectativa por la llegada de su hijo, demuestra estar viviendo uno de los momentos más significativos de sus vidas.

Angie Arizaga y Jota Benz: así comenzó su historia de amor. (Video: EEG - América TV)

La noticia del embarazo fue recibida con emoción por amigos, familiares y seguidores, quienes no han dudado en mostrar su apoyo y amor hacia la pareja. Este bebé, sin duda, marcará un antes y un después en la vida de Arizaga y Benz, consolidando su unión y compartiendo la aventura de ser padres.

Por qué el bebé de Angie y Jota no se apellidará Benz

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus seguidores con la decisión del apellido de su futuro hijo, el cual no será “Benz” sino Benzaquén Arizaga. La conocida pareja del espectáculo peruano, que ha captado la atención a través de su participación en reality shows, ha tomado esta determinación, creando revuelo entre sus seguidores.

Esta noticia llega tras el reciente evento donde revelaron que están esperando un varón, compartiendo el feliz momento con sus familiares, amigos y seguidores a través de las redes. La decisión de darle al bebé el apellido Benzaquén se debe a que ese es el verdadero apellido de Jota, quien adoptó el nombre artístico de Jota Benz.

José Luis Benzaquén Carpena es el nombre real y de nacimiento de Jota Benz, quien es más conocido en los medios por su nombre artístico. Benz es medio hermano de Gino Assereto, por parte materna, por ello es que tampoco comparten el primer apellido.

La pareja sorprendió hace dos meses al anunciar su embarazo. | Instagram

Las celebraciones y emociones que rodean la llegada de su primer hijo han sido públicas, contando con el apoyo y afecto de sus seguidores en las redes. La revelación del sexo del bebé, mediante un emotivo evento con fuegos artificiales, marcó un momento importante para Angie y Jota.

La pareja también comenzó a compartir diversos aspectos de esta nueva etapa en su vida a través de sus apariciones en ‘El Gran Chef Famosos’, cuando formaron parte del equipo de la anterior temporada. En aquel entonces, la pareja recibió un baby shower organizado por sus compañeros, siendo un momento bastante agradable para todos.