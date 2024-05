Damián y el ‘Toyo’ provocan que Cecilia Tait pierda la paciencia al hacerle cruel broma telefónica. | TikTok.

Durante varios años, Damián y el ‘Toyo’ han sido considerados los reyes de la cámara oculta en el Perú. Sus pesadas bromas a artistas de televisión peruana y al público en general, los convirtió en personajes bastante queridos.

Tras su exitoso paso por ‘El Gran Chef Famosos’, la dupla de comediantes retornó a sus actividades, decidiendo realizarle una broma telefónica a Cecilia Tait, exintegrante de la selección nacional de vóley.

Según se puede observar en TikTok, Damián y el ‘Toyo’ tuvieron un llamado de la productora del programa que conduce la exdeportista. Ella les pidió que asistan para que sean parte del evento que estaban realizando por el Día de la Madre.

Damián y el ‘Toyo’ le juegan pesada broma a Cecilia Tait. (Foto: Captura de TikTok)

Al llegar temprano al lugar donde los citaron, los comediantes no tuvieron mejor idea que hacerle una broma bastante pesada a Cecilia Tait. Ellos la llamarían para decirle que no iba a poder asistir, esto pese a que todo ya estaba acordado.

“Nos ha invitado Cecilia Tait, bueno su productora. Su programa se llama ‘La Tait’ aquí en Trivu TV y hemos llegado antes de la hora. Le vamos a decir que no vamos a llegar”, dice Damián antes de sacar su celular para hacer la broma.

Damián es el primero en hablar con Cecilia Tait, le dice que estuvo llamando y enviando mensajes a la productora del programa, pues le era muy complicado ir. “He tratado de llamar y mandar mensajes, pero está medio complicado para mí (ir al programa)”, comentó.

Tras escuchar las palabras de Damián, la exvoleibolista queda sorprendida y le dice de inmediato que no la pueden cancelar, menos si es a última hora. “No, no, no, discúlpame, pero este es un programa especial por el Día de la Madre, ya está programado, yo no puedo llamar a alguien a última hora”, indicó.

En ese instante, a Damián no se le ocurre mejor idea que añadir a la supuesta llamada a su compañero, el ‘Toyo’, quien afirma que él no tenía conocimiento de la invitación, por lo que ya tenía su agenda ocupada.

Cecilia Tait no puede creer lo que escuchaba, por lo que les dice que se comuniquen con su productora, pues no deseaba saber nada del tema, y es que ella en su mente ya tenía el programa totalmente listo.

“No puede hacer esto. Ustedes llaman a la productora y a mí no me van a venir a malograr el programa que ya está listo. Llamen a la productora y resuelvan con ella. Chau”, comentó la exdeportista, colgando la llamada.

¿Qué dijo Cecilia Tait sobre la apariencia de Magaly Medina?

En una entrevista con Trome, Cecilia Tait expresó su opinión sobre el atractivo de la periodista de espectáculos. Sin titubear, elogió la figura de Magaly Medina, pero planteó interrogantes sobre su belleza, sugiriendo que su apariencia es el resultado del maquillaje y el dinero invertido en procedimientos estéticos.

“Sí (es guapa), con maquillaje. Tiene un cuerpazo, se viste bien. Con plata hago lo mismo”. Luego, señaló que sería un desperdicio no usar el dinero para mejorar la apariencia física: “Si con tanto billete se quedaba fea, sería una tonta”.

Por otro lado, mencionó que mucha gente le sugirió que no respondiera a estas críticas, pero decidió hacerlo de todas maneras: “La gente me decía: ‘No le respondas, tú eres linda sin maquillaje. Tiene que ponerse tres kilos en la cara para salir bien’”.