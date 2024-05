Anthony Aranda resta importancia a la boda que tuvo Melissa Paredes con Rodrigo Cuba: “Nunca estuvo tan feliz”

Anthony Aranda se refirió a la anterior boda de Melissa Paredes. (Foto: Captura de IG)

Anthony Aranda se encuentra sumamente emocionado por su futuro matrimonio con Melissa Paredes. Ellos ya se encuentran realizando los preparativos de la boda, pues ya tienen una fecha establecida para su unión.

Durante una entrevista, el bailarín no dudó en expresar lo emocionado que estaba por esta etapa de su vida; sin embargo, su actitud cambió de manera radical cuando le recordaron que no es la primera vez que su pareja se casa, pues en el año 2016, ella vivió esta experiencia al lado del futbolista Rodrigo Cuba.

Anthony Aranda no pudo evitar sentirse incómodo, pero dejó en claro que lo único que le importa en estos momentos es que su futura esposa se encuentra feliz con lo que está realizando. Además, aseguró que nunca antes había visto tan contenta a la exconductora de televisión.

Anthony Aranda revela si su boda con Melissa Paredes se realizará con canje. (Foto: Captura de IG)

“Te seré muy sincero, lo único que me importa es que mi futura esposa esté feliz como lo está ahora y lo que alguien pueda decir me tiene sin cuidado. A Meli nunca la he visto tan feliz y eso me emociona”, señaló el bailarín para Trome.

Asimismo, reveló que es muy probable que ellos no salgan de viaje de luna de miel, y es que están totalmente enfocados en la academia de baile que tienen juntos, por lo que seguirán trabajando para impulsarlo. “Tenemos nuestra empresa de baile Umove y eso nos limita un poco para viajar, pero será un viaje lindo”, añadió.

De otro lado, Anthony Aranda dio a conocer que su boda será totalmente íntima y familiar, por lo que no tendrá muchos invitados, solo las personas que ellos consideren importantes en su vida. “Será una boda íntima, familiar. La cantidad de invitados serán los necesarios, los que tengan que estar y quienes son importantes para nosotros”, precisó.

Cabe recordar que Melissa Paredes y Anthony Aranda se han mantenido juntos pese a las críticas que han recibido por el romance que iniciaron en su momento, el cual habría nacido producto de una infidelidad.

Melissa Paredes se prueba su vestido de novia para boda con Anthony Aranda. | Composición/Infobae/Captura Instagram

Su boda podría ser financiada con canjes

Hace unas semanas, Magaly Medina dio a conocer que Melissa Paredes se encontraba buscando empresas que quisieran trabajar con ella para auspiciar su boda. Este comentario causó la indignación de la exmodelo, quien aseguró que ella no estaba buscando verse beneficiada por las marcas.

Ante ello, Anthony Aranda decidió pronunciarse para las cámaras de ‘América Espectáculos’, indicando que él no tenía problemas en que su boda reciba el respaldo de alguna empresa; sin embargo, de momento ellos estaban corriendo con todos los gastos.

“No tiene nada de malo, ¿no? La cosa es cómo lo dicen, ¿no? ¿Con qué intención? De burla. Cuando sea canje, lo vamos a decir, no tenemos ningún problema, pero vemos la intención. A Meli le molestó mucho”, expresó el popular ‘Activador’.

En otro momento, le consultaron si ya había recibido las propuestas de algunas marcas para financiar su boda. De acuerdo a Anthony Aranda, las empresas se han acercado, pero ellos han decidido rechazarlos, por lo que hasta el momento, junto a Melissa Paredes, vienen cubriendo los gastos.