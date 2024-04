Hermano de Milett Figueroa revela cuándo regresará la modelo a Argentina

Milett Figueroa volverá a Argentina la otra semana, según su hermano. (Foto: Captura de IG)

Durante las últimas semanas, la prensa argentina ha especulado sobre una posible separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Los primeros indicios se dieron cuando el presentador argentino decidió celebrar su cumpleaños al lado de todos sus hijos y dejó de lado a la modelo peruana.

Asimismo, destacaron el hecho de que la exchica reality no se encuentra en Argentina, país al que debió haber llegado hace más de una semana para reunirse con el popular ‘Cabezón’, pero hasta la fecha no hay datos de su llegada.

Todo esto se sumó a los rumores de una ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Además, Yanina Latorre, de LAM, dio algunos detalles más de este romance que no estaría marchando por buen camino.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen juntos pese a rumores.

De acuerdo a sus declaraciones, el principal conflicto que hay entre el conductor argentino y la modelo peruana es que ninguna de las hijas del presentador de televisión la quieren, incluso piensan que ella es una ‘trepadora’ por haber iniciado muy rápido un romance con su padre.

“No hay una cosa que Milett haya hecho para que las hijas de Marcelo no la acepten. A las chicas les pareció raro que todo fuera tan rápido, y bueno qué sé yo, por ahí dirán: esta no es para mi papá, medio trepa. Nunca me dieron un motivo, pero Milett tampoco hizo nada para ganárselas. Él es un tipo que ha tenido mil mujeres”, comentó.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre estos rumores?

Debido a que la supuesta ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha generado gran interés, el programa ‘Magaly TV La Firme’ fue a buscar a la modelo peruana para saber su versión de los hechos, ya que ella ha preferido guardar silencio hasta el momento.

La exchica reality fue ubicada mientras ingresaba a un gimnasio para realizar sus ejercicios matutinos. Al ser consultada sobre los rumores de separación del conductor argentino, ella solo atinó a decir que todo estaba bien. “He venido a entrenar, disculpen, gracias por la preocupación, pero todo está bien”, indicó.

Además, le respondió a las personas que vienen especulando sobre su romance con el popular ‘Cabezón’. “En una relación de dos personas, los terceros salen sobrando. Ustedes tienen que saber que todo está bien”, concluyó.

Milett Figueroa y su fuerte respuesta a los comentaristas argentinos sobre su relación con Marcelo Tinelli. (Captura: Magaly TV La Firme)

Su hermano revela en qué fecha regresará a Argentina

Hace unas semanas, Milett Figueroa regresó al Perú para cumplir los contratos que tenía con diferentes marcas, así como la promoción de la película en la que se encuentra. En aquel entonces, ella indicó que solo se quedaría durante dos semanas y que regresaría a Argentina para seguir con sus compromisos.

Sin embargo, muchos se dieron cuenta de que la modelo peruana no volvió al país de Lionel Messi, sino que se quedó en el Perú. Ella debía de volver a fines de marzo para celebrar el 1 de abril el cumpleaños de Marcelo Tinelli.

Pese a que entre sus planes se encontraba organizarle una fiesta, el conductor argentino aceptó la invitación que le realizó Prime Video y se fue de viaje a España en compañía de toda su familia.

Desde ese momento muchos se han preguntado por qué no ha regresado a Argentina. Algunos piensan que es porque su romance con Tinelli llegó a su fin y que se quedó sin programa de televisión. Lo cierto es que, según su hermano Helmut, ella estaría regresando a Buenos Aires la siguiente semana.