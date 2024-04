Ana Paula Consorte niega enfrentamiento con ‘Doña Peta’: “Estoy en su casa, cómo va haber distanciamiento”

Ana Paula Consorte niega enfrentamiento con 'Doña Peta'. (Captura: Amor y Fuego)

Ana Paula Consorte, compañera de Paolo Guerrero, desmintió los rumores de un distanciamiento con la señora Petronila González, conocida como ‘doña Peta’ y madre del jugador, durante una reciente entrevista. Durante la celebración del cumpleaños de su hijo, fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde aclaró cualquier especulación sobre una posible distancia con su suegra.

Todo surgió, cuando Consorte fue interrogada por los medios sobre su relación con la madre de su pareja mientras realizaba los preparativos para el festejo del niño. Según la modelo, negó rotundamente que haya algún conflicto con la señora, ya que afirmó que ahora está viviendo en su casa, lo que descarta cualquier posibilidad de discordia.

“No, no hay distanciamiento, todo bien. Todo muy bien, ¿distanciamiento por cuál motivo? No hay distanciamiento, estoy en casa de doña Peta, cómo va a haber distanciamiento”, afirmó Ana Paula, subrayando la armonía familiar.

Ana Paula Consorte niega enfrentamiento con 'Doña Peta'. (Captura: Amor y Fuego)

Adicionalmente, al ser cuestionada sobre la presencia de doña Peta en el cumpleaños de su nieto, Consorte respondió afirmativamente, señalando la obviedad de su participación por el vínculo familiar. “Claro, es su abuela. Claro que me van a ver en fotos con ella”, agregó la modelo brasileña para las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Es importante destacar que la celebración del cumpleaños del niño se realizó con una gran fiesta a la que asistió la señora Peta, lo que demuestra que no existe molestia entre ellas, como muchos han sugerido.

Aunque en las fotos del evento no se ve a Ana Paula Consorte y la mamá de Paolo Guerrero juntas, el hecho de que ambas estuvieran presentes en la misma celebración deja claro que los rumores de distanciamiento son infundados.

Ana Paula Consorte niega enfrentamiento con 'Doña Peta'. (Captura: Amor y Fuego)

Doña Peta también desmiente distanciamiento con Ana Paula Consorte: “No puedo imponerle esposa a mi hijo, así soy yo”

Hace poco, Doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero, habló por primera vez sobre su relación con Ana Paula Consorte, actual pareja del reconocido jugador peruano, esto en medio de especulaciones tras ser captadas distanciadas en un partido de Perú. A pesar de haber asistido juntas al estadio, no se tomaron fotografías ni estuvieron cercanas durante el evento.

En una entrevista para ‘América Hoy’, la madre del capitán de la selección peruana negó rotundamente estar distanciada de la brasileña y desmintió los rumores al afirmar que todo lo que se dice al respecto es falso.

“Doña Peta” explicó: “Yo estoy con la que mi hijo quiere, yo no puedo elegirle esposa a mi hijo, él quiere a su esposa, y yo también debo estar con ella. Tengo nietos, ¿cómo podría estar distanciada? No es que esté distanciada, es simplemente que yo soy así, dejo que sean ellos mismos. No me molesto en absoluto, sé quién soy y ella me conoce, él sabe cómo soy, así que no hay ningún problema.”

Asimismo, destacó la importancia de ser querida por la gente y enfatizó los valores que le enseñó su madre: “Uno se gana el cariño con trabajo, dedicación, respeto y mucha humildad. Eso es algo que me enseñó mi madre: ser humilde para poder progresar y estar bien.”

“Yo los dejo ser (¿No le molesta?) no para nada para qué, yo sé cómo soy y ella me conoce, él sabe cómo soy, así que no hay ningún problema (Ana Paula tiene problemas) No sé, esos son problemas de ella, no sé”, finalizó.