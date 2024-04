Crece el enigma de los Rolex de Dina Boluarte: César Acuña asegura que no le regaló ni prestó relojes de lujo

César Acuña fue consultado si él le regaló un Rolex a Dina Boluarte. Canal N

El gobernador de La Libertad, César Acuña, negó este lunes que haya regalado o prestado un Rolex a la presidenta Dina Boluarte, quien se encuentra incursa en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración por la colección de relojes de lujo que se ha negado a entregar hasta el momento.

En una rueda de prensa, el líder de Alianza Para el Progreso (APP) consideró que se trata de un “ruido político” que solo puede ser apagado “si la Fiscalía hace su trabajo”. De esa manera, Acuña se convirtió en la segunda autoridad que rechaza los señalamientos después de que su homólogo de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, admitiera que en 2023 compró un artículo idéntico al que empleó la mandataria, pero que no se lo obsequió.

“Según la Casa Banchero, la presidenta no ha hecho ninguna compra y ha dicho que no es clienta. Por lo tanto, está comprobado que [Boluarte] no ha comprado ningún reloj. Ahora tendrá que aclarar [...] y demostrar, de repente, que no es original, sino una réplica por el bien del país”, indicó.

“De hecho [en el Ministerio Público] va a decir si le prestaron, si le regalaron, porque a veces el que no tiene presta, eso es real, no hay que desconocerlo. Cuando alguien se va a una fiesta y quiere lucir el mejor reloj, el mejor collar, lo presta. Aquí entra la función de la Fiscalía”, siguió.

Fuente: Cuarto Poder

Cuando un periodista volvió a consultar si acaso prestó un reloj, Acuña carcajeó y ratificó que no porque están “muy lejos”. En otro momento, invocó “madurez y sensatez” para evaluar las mociones de vacancia (destitución) contra la presidenta, tras el allanamiento de su domicilio y el Palacio de Gobierno.

“Estamos pensando en vacancia, adelanto de elecciones. ¿Saben cuanto costaría? Un buen presupuesto que puede destinarse a otros asuntos. Además, según como he notado, no hay votos para la vacancia y eso de presentar la moción es politiquería pura porque saben que no hay votos. No por un reloj podemos llevar al país a la inestabilidad”, apuntó.

Según los primeros resultados de allanamiento, uno de los Rolex que ha lucido Boluarte no es “de antaño” ni fue adquirido como fruto de sus ahorros: en el registro de su residencia fue hallado el certificado de garantía de un modelo Date Just 36, valorizado en $16,000.

La garantía precisa que ese objeto fue comprado el 8 de julio del 2023 en la Casa Banchero, único distribuidor de Rolex en el país. Las autoridades registraron también ocho relojes de menor costo, además de otras pulseras y joyas de oro (entre ellas una Bangle, también obtenida en la Casa Banchero, por $5,235 dólares).

La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra participó en inauguración de nuevas instalaciones de la I. E. Genaro Martínez Silva en Catacaos, Piura.

“El país entero ha sido testigo como a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se violentó la puerta de mi hogar, pese a que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tomamos en cuenta la hora”, dijo la mandataria sobre la diligencia.

Su declaración ante el Ministerio Público está prevista para el viernes 5 de abril a las 8:30 horas; sin embargo, ha solicitado que se le tome declaración “de forma inmediata” en vista de “la turbulencia política” que está produciendo la investigación preliminar en su contra. Oscorima también deberá testificar este 4 de abril.