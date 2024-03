Paula Arias enfrenta a Kurt Villavicencio por Eduardo Rabanal: “Sentí ataques y no opiniones”

Paula Arias confrontó a Kurt Villavicencio y negó haber pedido condiciones para visitar el set de 'Todo Se Filtra'. | Panamericana TV

Paula Arias, acompañada por la orquesta ‘Son Tentación’, se presentó en ‘Todo Se Filtra’ y confrontó a Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, aclarándole rumores y malentendidos que han surgido entre ambos. Este encuentro fue significativo, pues la agrupación promocionaba el evento por su aniversario.

Frente al conductor del espacio televisivo, la intérprete de salsa desmintió categóricamente que haya exigido su ausencia como condición para su participación en el programa.

“Las personas que realmente me conocen, saben que no me creo más que nadie como para ir a un programa y pedir que no esté alguna persona”, expresó la artista, quien se mostró sorprendida por las afirmaciones hechas el día anterior en el magazine.

Encuentro tenso: Paula Arias y Kurt Villavicencio discuten en vivo. | composición/Infobae

Aclaró además que se enteró de la situación esa misma mañana y que hasta entonces, no había visto el mensaje de ‘Metiche’.

Molestias por posible mención a Rabanal

Durante la conversación, Paula Arias admitió que algunos comentarios de Kurt Villavicencio sobre su relación anterior con Eduardo Rabanal la habían incomodado.

“Sí hubo inconvenientes, incomodidades porque más que opinión he sentido ataques y no opinión de tu parte”, señaló, subrayando la distinción entre la crítica constructiva y los ataques personales.

Paula Arias es líder de Son Tentación. (Foto: Instagram)

En el aspecto personal, la cantante optó por mantener en privado los detalles sobre su relación con el exfutbolista.

“Ya cerré esa etapa y dije que no iba a declarar sobre eso ni a dar ningún tipo de detalles. No deseo hablar del tema, mi vida no gira en torno a ninguna persona”, afirmó, poniendo fin a especulaciones y rumores.

Finalmente, Paula enfatizó que los comentarios pasados de Metiche habían sido particularmente duros. “Ahora estás calmado, estás sereno”, dijo, haciendo notar cómo la actitud de Villavicencio había cambiado desde entonces.

“Cuando te veía hablar de mí... he sentido que no fue opinión, ahora sí puedo sentir una opinión, pero antes fueron ataques. Me decías de todo por los errores que cometí, pero es mi vida privada, nadie va a sentir lo que yo he sentido”, concluyó.

Este encuentro, lejos de acrecentar las tensiones, sirvió para limar asperezas entre Paula Arias y Kurt Villavicencio, y hacer las paces.

¿Qué dijo Kurt Villavicencio sobre Paula Arias?

En un reciente episodio de ‘Todo Se Filtra’, se generó controversia alrededor de la participación de Paula Arias, la reconocida cantante de cumbia y directora de Son Tentación.

La producción del programa había extendido una invitación a la intérprete para hablar sobre el aniversario de su grupo musical.

Sin embargo, se presentó un conflicto cuando el manager del grupo habría exigido como condición que el conductor Kurt Villavicencio no estuviera presente durante su participación.

Kurt Villavicencio, conductor de televisión. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Respondiendo a esta situación, ‘Metiche’ expresó en vivo su desconcierto y cuestionamiento hacia Paula Arias. “¿Qué tanto miedo tienes, de que te pregunte sobre tu relación con Eduardo Rabanal, si supuestamente no estás con él?”, cuestionó.

“Eres una mujer adulta y debes responder”, señaló el conductor, dejando entrever su intención de abordar temas personales de la cantante en relación con su pasado sentimental.

Ante la posibilidad de enfrentamientos o situaciones incómodas, la producción tomó decisiones drásticas para el episodio siguiente. Para ello, se comunicaron con la co-conductora Giovanna Valcárcel, quien fue informada sobre la medida adoptada con el fin de asegurar un ambiente tranquilo.

¿Paula Arias y Eduardo Rabanal están separados?

La relación entre Paula Arias, conocida cantante de cumbia, y el futbolista Eduardo Rabanal ha llegado a su fin. Después de una serie de especulaciones y rumores en redes sociales, originados por mensajes indirectos entre ambos, la pareja confirmó en febrero del 2024 su separación de manera pública.

Paula Rabanal asegura que no quiere saber nada de Eduardo Rabanal.

Eduardo Rabanal tomó la iniciativa y expresó estar en un proceso de reconstrucción personal, buscando cerrar etapas de su vida que ahora considera lecciones aprendidas.

“Aún estoy en proceso de reconstrucción, estoy consiguiendo cerrar etapas que se convirtieron en lecciones de mi vida”, compartió.

Por su parte, Paula Arias, a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje que refleja un estado de reflexión y autoafirmación personal.

Paula Arias anuncia su separación de Eduardo Rabanal. (Instagram)

La cantante habló sobre mantenerse reservada, enfocada en su trabajo y en su camino hacia el éxito personal, a pesar de las dificultades. “Reservadita, enfocada en lo mío, sin hacer ni tirarle el mal a nadie, trabajando por mí y para mí”, expresó.