Gisela Valcárcel llegó al lugar donde estaba su celular gracias al GPS y responde críticas tras publicar robo

Este jueves 21 de marzo, Gisela Valcárcel hizo un enlace con América Noticias, donde se refirió al robo que sufrió el pasado martes 19 de marzo, en San Isidro. La conductora de TV se encontraba haciendo una caminada matutina como parte de su rutina, cuando vino un motorizando y le aranchó el equipo.

En principio, indicó que estaba bien, saliendo del shock que le generó el robo. “Causa esta sensación de vacío, frustración, te quedas atónito parado. Algunos desgraciadamente reaccionan, uno no sabe por las emociones cuál va a ser tu siguiente acto. En mi caso me quedé paralizada, seguí caminando”, indicó Gisela Valcárcel, quien sorprendió a muchos por mantenerse calmada y continuar su paso.

La blonda animadora indicó que se quedó mirando cómo se iba el delincuente con total calma, sin acelerar la velocidad y normalidad.

“Lo que notó es que va a una velocidad y no le aumenta, siguió muy tranquilo el camino. Me quedé atónita de la tranquilidad con la que están sucediendo cosas en nuestro país y lo estamos tomando como es lo de diario, (normalidad) claro. No debería ser así”, señaló.

Responde a cuestionamientos por publicar robo

Gisela Valcárcel indicó que su intención al publicar el robo que sufrió en sus redes no fue solo para contarlo, sino para que se tome acción en la falta de seguridad ciudadana que hay en todos los distritos.

“Por eso de inmediato puse eso en mis redes y no para decir que me han robado el celular, que podría decirlo como ciudadana, pero es que esto sucede tanto donde me pasó a mí, San Isidro, como en San Martín de Porres, Los Olivos, Juliaca, en el Norte”, señaló Gisela Valcárcel.

La madre de Ethel Pozo señaló que es consciente que es consciente que hay delincuencia y no vive apartada de la realidad. Además, señaló que está cansada que haya muertes a causa de estos asaltos.

“Dicen para qué se movió, por qué se violentó, cuando te roben no hagas nada. Es una actitud sobre lo malo”, señaló muy mortificada.

Valcárcel negó que se haya estado grabando o en llamada telefónica cuando fue asaltada. La rubia cuenta que sacó su equipo por escasos segundo para contestar un mensaje. Este tiempo fue suficiente para darle oportunidad al malhechor de quitarle su pertenencia.

“Fue 45 segundos cuando digo ‘te devuelvo la llamada’, porque también sé que uno no debe tener el celular en la mano. Pero en eso también estoy mal, por qué no podemos usar el celular”, dijo la exvedette.

Pide acción del Estado ante la delincuencia

Gisela Valcárcel se mostró muy molesta con la situación que enfrenta el país, pues no se hace nada al respecto. Es por ello que hizo un llamado al Estado para que se involucre y no deje todo a la policía.

“La policía hace lo que puede, les han quitado los recursos. Muchas de las motos que están por aquí y por allá no tienen placa. (...) La seguridad es un derecho que tenemos y no se invierte en eso. Escuchamos a las autoridades decir, ‘hago lo que puede’. Es un círculo vicioso. Nuestras autoridades carecen de liderazgo. Vivimos en un país asustado”, dijo.

Fue en busca de su celular

En otro momento, Gisela Valcárcel contó que llegó a ubicar el lugar donde se encontraba su celular gracias al GPS. Esta herramienta le dio un margen de dónde estaba el equipo, pero no el stad exacto. Según cuenta la conductora, su intención era solo confirmar que estaba en lugar donde venden celulares robados.

“No fui sola. Fui con una compañía muy segura, fui a ver hasta dónde habían parado. Era el Agustino”, contó la rubia, quien estaba muy preocupada que su WhatsApp continúe activo pese a haberlo bloqueado.

Finalmente, señaló que el malhechor no llegó a vaciar sus cuentas, pues actuó rápido. Sin embargo, ha decidido no usar ninguna app en su equipo.

“Entre las decisiones que he tomado, no bajaré ningún sistema rápido para pagar. Ninguna app, me va a complicar la vida, pero es muy peligroso”, sentenció.