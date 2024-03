Luis Urruti regresó sorpresivamente a Perú: jugará en un club del interior del país de la Liga 1 2024

Luis Urruti sólo jugó en Universitario de Deportes en Perú. - Crédito: Difusión.

Luis Urruti ha vuelto al Perú. La mañana del miércoles 13 de marzo apareció en nuestro país en medio de la sorpresa de todos. No respondió preguntas de la prensa nacional y apenas accedió a sacarse algunas fotografías con aquellos hinchas de Universitario de Deportes que recuerdan su loable paso por Ate.

Horas más tarde, Deportivo Garcilaso ha comunicado de forma oficial la contratación de Luis Urruti para reforzar al plantel principal en su travesía por la Copa Sudamericana 2024 y su participación en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1.

Luis Urruti es flamante refuerzo de Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

“Bienvenido, Luis Urruti. ¡Vamos, Garci!”, fue el mensaje de Garcilaso en sus redes sociales adjuntando una pieza gráfica donde se aprecia a ‘Tito’ vestido con la indumentaria celeste del club cusqueño, que actualmente atraviesa una situación convulsa en el campeonato peruano al ubicarse en el último lugar de la clasificación.

El atacante uruguayo, que hace no mucho se naturalizó peruano tras cumplir con los requisitos de permanencia, se une hasta final de temporada del actual colista del Torneo Apertura, el único equipo que hasta el día de hoy no convence en cuanto a rendimiento y estadísticas: tras siete jornadas disputadas suma cuatro unidades producto de una victoria, un empate y cinco caídas.

Luis Urruti no sigue en Universitario de Deportes tras cuatro años e hizo importante reflexión sobre su salida - Crédito: difusión

El desempeño de Luis Urruti en Liga 1

A ‘Tito’, en líneas generales, le fue muy bien en suelo peruano. Mantuvo una correcta dinámica deportiva en Universitario de Deportes, institución a la que llegó a finales del 2019, por petición estricta del estratega uruguayo Gregorio Pérez, de cara al curso 2020 tanto en Primera División como en Copa Libertadores.

Jugó al lado de sus compatriotas Federico Alonso, Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos. Si bien su producción goleadora no fue la esperada, logró llevarse el Torneo Apertura de aquel ciclo, aunque no pudo quedarse con el título nacional al perder la final a manos de Sporting Cristal.

Al año siguiente su continuidad en el estadio Monumental pendió de un hilo por un entrampamiento en la renovación de su cesión, pero afortunadamente todas las partes lograron ponerse de acuerdo. Durante ese 2021 sus registros fueron pobres y no pudo presumir de un buen hacer. A pesar de ello, la dirección deportiva solicitó su renovación de contrato para el 2022.

Luis Urruti concretó 11 goles en el 2023 con Universitario. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Sin embargo, nada más empezando la temporada sufrió una rotura de ligamentos y meniscos en la rodilla que lo apartó de los gramados por más de seis meses. Aquella situación caló tan hondo en Urruti que por un momento pensó en retirarse.

“En ese momento se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol de una. Llegue a casa y le dije a mi señora que no quería jugar más, y ella me dijo que estaba loco. En mis mejores momentos, siempre hay algo que me corta”, dijo.

Luego de ese terrible revés, Luis Urruti contó con una oportunidad más de quedarse en Universitario. Así pues, registró sus mejores números totalizando 11 goles que fueron claves para que los ‘cremas’ se hagan del Clausura 2023 y a la postre se coronen campeones nacionales.