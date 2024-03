Ivana Yturbe se muda a Tarma para apoyar a su esposo Beto Da Silva tras fichar por ADT: “Me da nostalgia irme”

Ivana Yturbe decidió mudarse a Tarma por Beto Da Silva. | Instagram @ivanayturbe

Ivana Yturbe anunció su próxima mudanza a la ciudad de Tarma para estar al lado de su esposo, Beto Da Silva, quien recientemente se incorporó al club ADT (Asociación Deportiva Tarma) procedente de Melgar. Localizada en el centro del Perú, específicamente en el departamento de Junín, Tarma se ubica a unos 50 km de La Oroya. La decisión de Da Silva de unirse al equipo tarmeño, en calidad de préstamo hasta fin de año, marca una nueva etapa tanto en su carrera futbolística como en su vida familiar.

“Me voy de Arequipa a Tarma. Como siempre lo he dicho a mi me gusta que estemos todos juntos (…) Ya hice la mudanza de Arequipa a Lima y el 15 (de marzo) estoy yendo a Tarma”, expresó en sus Instagram Stories. La preparación para la mudanza ya está en marcha, según reveló Yturbe, quien planea “ir a un fundo hermoso” en compañía de un amigo de Beto que desea visitarlo.

Este traslado hacia Tarma se realiza diez meses después de que la pareja decidiera establecerse en Arequipa en el 2023, cuando Da Silva dejó de pertenecer al club César Vallejo de Trujillo para jugar en Melgar. De este manera, Ivana Yturbe demostró una vez más que apoyará la carrera futbolística del padre de su hija.

¿Qué dijo Ivana Yturbe de su mudanza a Tarma?

La mudanza a Tarma no solo representa un cambio de aire para la modelo y presentadora, sino también una oportunidad de estar más cerca de la capital peruana, Lima, facilitando su participación en eventos y proyectos televisivos.

“Voy a estar mucho más cerca a Lima, creo que está a cuatro horas y media más o menos”, expresó Yturbe, destacando la conveniencia de la nueva ubicación que le permitirá un fácil acceso a la capital, a diferencia de Arequipa, donde anteriormente vivía y cuyo desplazamiento a Lima exigía viajar casi exclusivamente por avión. “Yo por redes sociales puedo grabar donde sea, pero para TV y muchos eventos tengo que estar presente, pero ahora, en un ida y vuelta, en un abrir y cerrar de ojos puedo llegar a Lima, así que eso me tiene muy contenta”, contó.

A través de sus relatos en Instagram, Yturbe compartió con sus seguidores la nostalgia de dejar Arequipa, donde había forjado vínculos afectivos durante casi un año. “No tienen idea de cuánto me encantó Arequipa, de hecho, sí me da mucha nostalgia irme”, declaró, no sin antes enfatizar su entusiasmo por embargarse en esta “nueva aventura” junto a su familia.

La determinación de apoyar a su esposo en su carrera profesional ha sido una constante en su relación. Pese a los desafíos logísticos y emocionales de estas transiciones, Yturbe se muestra resuelta y optimista. “Vamos con todo como siempre”, exclamó en su video. “Si nos quedamos en un hotel o departamento, ya les estaré contando. Con la mudanza, todo ha sido una locura”, concluyó, visiblemente emocionada por lo que el futuro les depara en Tarma.

Beto Da Silva, de 27 años, se incorporó al equipo de la ADT luego de una etapa en Melgar, donde las limitaciones en minutos de juego lo llevaron a buscar nuevas oportunidades. Su carrera profesional ha estado marcada por cambios significativos, adaptándose a las circunstancias y buscando siempre el apoyo incondicional de su familia.

Crisis en su matrimonio

Ivana Yturbe generó especulaciones sobre una posible crisis matrimonial con su esposo Beto Da Silva, tras una publicación en su cuenta de Instagram este 17 de septiembre de 2023. En dicha publicación, Yturbe expresó la importancia de ser valorado en una relación, lo que desató rumores sobre el estado de su matrimonio.

“Quédate donde te presuman por gusto y no por obligación, quédate donde te quieran siempre y no a ratos, donde te demuestren que eres prioridad, quédate donde te busquen, donde te traten bien, quédate donde seas tú y nadie más”, se lee en el mensaje.

Eto llevó a pensar que podría haber problemas entre ella y Da Silva. No obstante, en el programa ‘Mande quien Mande’, Yturbe abordó el tema, asegurando que su publicación fue malinterpretada y enfatizando que su relación no está en crisis. “Yo creo que el problema ha sido la prensa. Esta vez sí han agarrado mi frase y han dicho: ¡ya está es! De que me peleo en algún momento, he discutido, obvio que he discutido, pero lo primero que hago no es publicar. Señores ya pasé esa etapa créanme por favor”, comentó.