Inés Tello pone su cargo en manos de la JNJ tras votación dudosa del Congreso: “Ellos tomarán una decisión”

Inés Tello, magistrada de la Junta Nacional de Justicia

Tras haber sido removida del cargo e inhabilitada por un periodo de 10 años en medio de una polémica votación del Congreso de la República, la jueza Inés Tello de Ñecco habló respecto al documento en el que exige una respuesta ante presuntas arbitrariedades en la votación. Es en este mismo documento la magistrada señalaba que ella consideraba que su remoción no correspondía pues era producto de una votación nula, en la que miembros de la Comisión Permanente tuvieron que votar para llegar a los votos, pese a estar impedidos.

Como consecuencia de esta postura, la magistrada señaló durante una entrevista para Ideele Radio que se encontraba a la espera a que el Legislativo le otorgara una respuesta, pues tenía derecho a conocer la postura de este ante las polémicas votaciones y que, mientras tanto, seguía ocupando su cargo como miembro de la JNJ.

A pesar de las controversias surgidas en torno a la legitimidad de ciertos votos durante una votación, Tello ha declarado su intención de seguir insistiendo en la necesidad de una resolución clara y justa por parte del Legislativo. “Legalmente, sigo siendo miembro de la Junta, porque a mí, el Congreso de la República no me ha dado una respuesta, y yo tengo derecho a una respuesta,” afirmó, subrayando la importancia de adherirse a los procedimientos democráticos y regulatorios establecidos.

Magistrada solicitó declarar inexistente su inhabilitación por 10 años.

Además, la magistrada hizo hincapié en la alerta previa que se había emitido respecto a la participación indebida del legislador José Luna en el proceso de votación, quien pertenecía a la Comisión Permanente y aún así votó en el pleno, pese a estar impedido. “Se advirtió de que había una persona que no debía votar y en consecuencia eso debía resolverse, y debe resolverse,” destacó.

“De todas maneras el Congreso tiene que dar una respuesta. Yo soy una ciudadana que tiene un derecho y yo espero que el congreso cumpla en esta oportunidad con la constitución y me dé una respuesta. El problema puede estar prácticamente resuelto para ellos, pero eso no es correcto. Eso no es legal”, alegó Tello de Ñecco.

Permanencia de Tello en la JNJ en manos de los miembros que no fueron inhabilitados

Hasta cuatro organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos emitieron un comunicado "alertando a la comunidad internacional" sobre un ataque del Congreso no solo al sistema de justicia, sino al sistema electoral peruano.

Por ello, al dar por entendido que ella sigue perteneciendo a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la jueza consideró que la capacidad para seguir laborando en su despacho a cargo de investigar procesos disciplinarios contra Patricia Benavides, está sujeta a la que el resto de los miembros de la JNJ que se han quedado en el cargo.

“Yo siempre he dicho que tengo que respetar las decisiones, me he sometido siempre a la legalidad y exigí legalidad. Evidentemente, yo no voy a crear una situación de enfrentamiento porque los miembros de la Junta tienen que tomar una decisión. No soy una persona que cree situaciones difíciles, pero yo voy a esperar la respuesta. Voy a retirarme y esperar mi respuesta y obviamente seguir mi reclamo si no soy atendida porque yo no voy a permitir este atropello de ninguna manera”, acotó la magistrada.

Caso podría verse en entidades internacionales

Por otro lado, la magistrada también detalló que va a llevar su caso ante organizaciones internacionales con los que el Perú ha suscrito acuerdos de independencia judicial, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“En el ámbito internacional yo ya había, el año pasado, puesto en conocimiento del Comisionado de las Naciones Unidas para Defensa de los Derechos Humanos, que estaba siendo objeto de discriminación. Yo tengo que seguir este proceso no solo por mí, sino porque no se puede atropellar a las personas, no se puede tratar a un ser humano así. ¿Dónde está mi dignidad, yo no soy digna, yo no soy ser humano, yo no soy persona?”, insistió la removida jueza.