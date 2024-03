Angie Arizaga aparece llorando en redes sociales y preocupa a fans: Jota Benz grabó la escena. | Instagram.

Angie Arizaga y Jota Benz conforman una de las parejas más queridas de la televisión peruana. Por ello, cuando ellos anunciaron que iban a tener a su primer bebé, sus fans no pudieron evitar emocionarse por esta noticia.

El hermano de Gino Assereto es uno de los más felices con la llegada de su heredero. Además, trata de documentar todo lo que puede de esta nueva etapa, como los antojos que tiene su pareja por el embarazo.

Sin embargo, hay momentos en los que Angie Arizaga no puede evitar conmocionarse, por lo que termina rompiendo en llanto. Al ver como se comporta su pareja, Jota Benz no dudó en publicar el momento exacto en que la exchica reality derrama algunas lágrimas.

Angie Arizaga y Jota Benz: ¿cuáles son sus planes de matrimonio? | Instagram @angiearizaga

“¿Por qué estás llorando de la nada? ¿Por qué?”, le preguntó el modelo, mientras ella continuaba en llanto, sin poder dar alguna explicación de lo que le venía sucediendo. Además, para evitar alguna especulación, él decidió dar un breve comentario sobre la situación.

“Emociones a mil. Qué lindo es todo. Amo que sea contigo”, mencionó Jota Benz, insinuando que las lágrimas de Angie Arizaga se debían a las intensas emociones que experimenta durante esta etapa de gestación.

Este emotivo momento compartido por la pareja ha generado un gran apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes en todo momento les han expresa su cariño, especialmente por la familia de a tres que ahora van a formar.

Angie Arizaga y Jota Benz se convertirán en padres por primera vez.

Sin duda, Angie Arizaga y Jota Benz están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas, y sus seguidores están ansiosos por seguir acompañándolos en este emocionante viaje hacia la paternidad.

¿Angie Arizaga y Jota Benz podrían casarse?

Un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ conversó con la pareja y les preguntó por su eventual boda después de la llegada del bebé. A pesar de no haber formalizado su relación a través del matrimonio, ambos han demostrado estar comprometidos el uno con el otro y ahora, con su futuro hijo o hija.

“Yo creo que, bueno, el matrimonio, nosotros lo venimos hablando y las parejas tienen sus tiempos, cada una va a su ritmo”, comentó Benz ante las cámaras de Magaly Medina cuando se le preguntó sobre sus planes de casarse con Angie, conocida cariñosamente como la ‘Negrita’.

El tema del matrimonio y el nacimiento de su hijo/a fue abordado en ‘Magaly TV La Firme’, donde la presentadora Magaly Medina hizo un paralelo entre la situación de Angie y Jota con la del futbolista Paolo Guerrero y su ex pareja Alondra García Miró.

Medina reflexionó sobre las declaraciones de Benz acerca de los tiempos y procesos en una pareja: “Él dice ‘las parejas tienen sus tiempos’... eso me suena como cuando a Paolo Guerrero le preguntaban por qué no se casaba con Alondra y él decía ‘todo tiene su proceso’. Eso de los tiempos, los procesos, es una palabra que me hace ruido”.